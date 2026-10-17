Необычное поведение тюленя помогло инспекторам Государственной службы окружающей среды обнаружить в море возле Салацгривы 14 незаконных рыболовных сетей общей длиной более 1,2 километра. Из них удалось освободить множество рыб, в том числе лососей и кумжу, вылов которых сейчас запрещен из-за нереста.

Инспекторы Государственной службы окружающей среды обнаружили возле Салацгривы крупнейшую с начала осеннего нерестового периода находку незаконных рыболовных сетей. Причем выйти на след браконьеров им помог не специальный прибор, а тюлень, поведение которого показалось подозрительным, сообщают Новости ТВ3.

Во время проверки морской акватории инспекторы заметили животное, которое постоянно плавало кругами в одном месте и то и дело выныривало из воды. Это привлекло внимание сотрудников службы, и они решили обследовать участок.

Как выяснилось, под водой были тщательно замаскированы рыболовные сети.

«Единственным, кто их выдал, был тюлень. Именно он заставил нас заподозрить, что там что-то неладно. Ну почему тюлень все время плавает кругами, то и дело выныривает? Тогда мы решили проверить это место. Только после этого все и обнаружилось», — рассказал старший инспектор Видземского регионального управления Государственной службы окружающей среды Янис Брантс.

Масштабы находки удивили даже опытных инспекторов. Из моря извлекли 14 незаконно установленных сетей общей длиной более 1,2 километра.

В них запуталось большое количество рыбы: салака, камбала, рыбец, а также пять особей кумжи и два лосося. Рыбу, которую удалось освободить, спасли.

По словам Брантса, сети были установлены настолько профессионально, что заметить их с поверхности воды практически невозможно.

«Мы и сами были немного удивлены масштабами. Но еще больше удивило то, что мы вообще абсолютно ничего не видели в воде. Все было сделано настолько профессионально, что большая часть сетей находилась под водой и ничто не вызывало подозрений», — отметил инспектор.

Место обнаружения сетей также вызывает вопросы. Они находились неподалеку от впадения в море водоема, который лосось и кумжа используют для нереста.

Инспекторы предполагают, что браконьеры могли намеренно установить сети именно здесь, чтобы перехватывать ценную рыбу еще до того, как она попадет из моря в пресные воды.

С 1 октября, когда начался нерестовый период лосося и кумжи, Государственная служба окружающей среды усилила контроль за реками и морским побережьем.

За это время инспекторы уже изъяли 30 незаконных рыболовных сетей, обнаружили две миножные ловушки и начали два процесса об административных правонарушениях.

При этом, по словам Яниса Брантса, за последние два десятилетия масштабы браконьерства в Латвии заметно сократились. Однако полностью избавиться от незаконного вылова рыбы пока не удалось.

«Старые, закаленные браконьеры вымирают, а молодым это занятие уже не особенно нравится. Но те, у кого это в крови, у кого это в генах, все равно будут этим заниматься. Одни делают это ради денег, другие — ради увлечения», — рассказал инспектор.

Он подчеркнул, что за незаконный вылов лосося и кумжи во время нереста нарушителям может грозить даже уголовная ответственность.

Кроме того, за каждую незаконно выловленную и погибшую в реке рыбу предусмотрено возмещение ущерба природе в размере 715 евро.

Таким образом, благодаря внимательности инспекторов и необычному поведению тюленя удалось обнаружить более километра скрытых сетей и спасти рыбу в особенно важный для ее воспроизводства период.