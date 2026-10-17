А возможен ли такой сценарий, что при неплатежеспособности airBaltic десятки тысяч людей, купивших билеты на многие сотни евро, не смогут никуда полететь? Увы, именно так исторически и происходило при банкротстве большинства крупных авиакомпаний — например, Thomas Cook, Air Berlin, Flybe или WOW air.

Если авиакомпания заявляет о банкротстве и полностью прекращает операционную деятельность, тысячи людей рискуют остаться и без полетов, и без прямого возврата денег от самого перевозчика.

В обычных условиях Регламент ЕС № 261/2004 обязывает авиакомпанию при отмене рейса либо вернуть полную стоимость билета, либо перебронировать пассажира на альтернативный рейс. Однако в случае банкротства юридическое лицо фактически замораживает счета. Пассажиры же, купившие билеты, превращаются в обычных необеспеченных кредиторов (unsecured creditors), причем далеко не первой очереди.

Да, в первую очередь из оставшихся активов выплачиваются долги государству, ликвидаторам, сотрудникам и залоговым кредиторам — банкам, лизингодателям все тех же уникальных, инновационных самолетов. Обычные же клиенты в этой очереди получают гроши — или не получают ничего вовсе!

Если airBaltic таки перестанет летать, у пассажиров останется несколько реальных механизмов для возврата средств:

1. Оплата банковской картой (chargeback, или оспаривание операции) — один из способов вернуть деньги. В зависимости от правил платежной системы и банка-эмитента, если услуга не была предоставлена (рейс не состоялся из-за банкротства), можно обратиться в свой банк с заявлением на проведение процедуры chargeback — оспаривание платежа. Условие: билет должен быть оплачен дебетовой или кредитной картой прямому продавцу — авиакомпании или агентству. Заявление нужно подать как можно быстрее после официального объявления о прекращении работы компании.

2. Покупка через туристические агентства (пакетные туры). Если билет был куплен в составе комплексного тура (перелет + отель) через туроператора, на пассажира распространяется Директива ЕС о комплексных путешествиях (Package Travel Directive). В этом случае ответственность за доставку или полный возврат денег несет туроператор, у которого есть финансовые гарантии и страховки на случай банкротства подрядчиков.

3. Страховка путешествий (Travel Insurance). Обычный страховой полис на случай отмены поездки, как правило, не покрывает банкротство авиаперевозчика. Возврат возможен, если в полис отдельно включена соответствующая опция, например SAFI (Scheduled Airline Failure Insurance — страхование на случай банкротства авиакомпании).

Если оказались за границей

Что же может ожидать тех, кого банкротство застанет за рубежами любимой Латвии? Если человек уже улетел «в одну сторону» и банкротство произошло до обратного рейса, ситуация может развиваться по следующему сценарию:

Спасательные тарифы (Rescue Fares). Другие европейские авиакомпании (Ryanair, Lufthansa, Norwegian), летающие в Ригу, потенциально могут предложить специальные льготные тарифы для застрявших пассажиров, чтобы помочь им вернуться домой по минимальной цене. Здесь, конечно, надо иметь хотя бы какие-то средства на своем счете.

Государственная эвакуация. Применяется только в крайних случаях, если банкротство привело к коллапсу перевозок на ключевых национальных направлениях. В таком случае правительству опять же придется потратить многие миллионы, а возможно, и десятки миллионов евро.

…Так что, планируя ближайшие каникулы, выпадающие на Рождество, ваш автор порекомендовал бы уважаемым читателям все же учитывать финансовое положение перевозчика и заранее позаботиться о способах защиты своих денег.