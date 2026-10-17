Латвия приступает к созданию государственных резервов критически важных медикаментов, которые должны обеспечить жителей лекарствами в случае войны или других серьезных кризисов. До 2028 года на эти цели предусмотрено девять миллионов евро. При этом представители фармацевтической отрасли предупреждают, что нынешних аптечных запасов в стране может хватить всего на две недели.

В Латвии создадут систему резервов жизненно необходимых лекарств, чтобы обеспечить их доступность даже при серьезных перебоях с поставками, электроснабжением или связью. На этой неделе правительство утвердило порядок формирования и использования таких запасов для нужд населения, сообщают Новости ТВ3.

Вопрос обсуждался на конференции «Первая линия обороны» в Резекне, где представители медицинской отрасли, государственных учреждений и специалисты по кризисному управлению говорили о готовности системы здравоохранения к чрезвычайным ситуациям.

Место проведения конференции выбрали не случайно: для восточного приграничья Латвии вопросы безопасности и бесперебойного оказания медицинской помощи имеют особое значение.

Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле подчеркнула, что подход к кризисному планированию существенно изменился. Теперь необходимо не только обеспечить готовность служб к первым дням чрезвычайной ситуации, но и заранее продумать их работу на протяжении недель и месяцев.

«Мы должны быть готовы с первой минуты, как только поступает сигнал о возможном кризисе. Сейчас мы обсуждаем, что будем делать через пять дней, что будем делать через месяц», — отметила Ципуле.

По ее словам, одним из главных вызовов остается нехватка ресурсов — финансовых, материальных и человеческих.

Особое внимание участники конференции уделили поставкам медикаментов. Даже если необходимые препараты физически находятся в стране, в кризисной ситуации могут возникнуть серьезные проблемы с их доставкой в аптеки и непосредственно пациентам.

Об этом свидетельствует опыт Украины. Представитель украинской фармацевтической компании Андрей Метельский, выступивший на конференции дистанционно, рассказал об опасностях чрезмерной концентрации лекарственных запасов на крупных складах.

Если значительная часть медикаментов хранится всего в нескольких логистических центрах, уничтожение одного из них может нарушить снабжение целых регионов.

В качестве примера организации государственных резервов на конференции рассматривали опыт Эстонии.

Соседняя страна уже сформировала запасы примерно 200 наименований лекарственных препаратов в объеме, соответствующем приблизительно месячному потреблению. Кроме того, там предусмотрены отдельные резервы ветеринарных медикаментов для сельскохозяйственных животных, что важно для обеспечения продовольственной безопасности.

Руководитель Эстонского агентства государственных резервов Андо Лепиман подчеркнул, что недостаточно просто закупить и сохранить лекарства. Не менее важно обеспечить их доставку населению при нарушении привычных логистических маршрутов.

«Мы не только создаем запасы лекарств, но и заботимся о том, чтобы люди могли получать эти медикаменты в аптеках. Поэтому мы оцениваем всю цепочку поставок лекарств и ищем способы обеспечить ее работу в условиях различных кризисов», — пояснил Лепиман.

В Латвии система резервов пока находится в стадии создания. В утвержденный правительством перечень критически важных медикаментов включены препараты для лечения различных заболеваний, в том числе диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Член правления Латвийской национальной ассоциации снабжения лекарствами Янис Либкенс отметил, что страна постепенно приближается к модели, уже действующей в Эстонии.

Однако нынешние запасы медикаментов, доступных населению через аптеки, остаются ограниченными.

«Министерство поручило больницам поддерживать трехмесячные запасы, но я бы сказал, что сейчас лекарств, которые люди могут купить в аптеках, хватило бы в лучшем случае на две недели», — заявил Либкенс.

Таким образом, трехмесячные резервы, предусмотренные для больниц, не означают, что аналогичные запасы уже имеются в аптечной сети.

Договоры о формировании государственных резервов критически важных лекарств планируется заключить до конца 2026 года. На создание системы из бюджета Министерства обороны в течение трех лет выделят девять миллионов евро — по три миллиона ежегодно с 2026 по 2028 год. В формировании запасов и управлении ими будут участвовать Национальная служба здравоохранения и оптовые поставщики медикаментов.

Основная задача новой системы — обеспечить жителей необходимыми лекарствами даже в условиях продолжительного кризиса, когда обычные механизмы поставок могут оказаться нарушены.