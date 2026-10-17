В Рижской думе представили Карину Цауните-Орупе – её двигают на должность директора Департамента образования, культуры и спорта такого единодушия не вызвала.

Как пояснил исполнительный директор Янис Ланге, изначально на конкурс подали заявки 52 (!) человека, в финальную стадию прошли пятеро, и вот лучшей по итогам конкурса признали бывшего заместителя государственного секретаря Министерства образования и науки по финансовым и административным вопросам. Ранее госпожа Цауните-Орупе работала в кредитных и лизинговых компаниях, имеет степень магистра делового администрирования.

— Не будем врать себе, демографические данные показывают, что нам придётся регулярно пересматривать школьную сеть, — констатировал вице-мэр Вилнис Кирсис («Новое Единство»).

Потому на посту нужен кандидат, который «будет смотреть системно».

— Она была на своём месте в министерстве под руководством госпожи Чакши, — высказалась Юлия Степаненко («Суверенная власть/Младолатыши»).

Однако, по её словам, поддержка соискательницы означала бы продолжение курса на закрытие школ и детских садов. Она не может поддержать номинантку «Нового Единства».

Со своей стороны, депутат и директор школы Денис Клюкин («Латвия на первом месте») выступил за то, чтобы дать «кредит доверия» новому руководителю департамента, который оставался без стабильного начальства с 2019 года. Совсем недавно исполняющий обязанности директора Иварс Баламовскис ушёл «по собственному» на фоне скандала по поводу использования служебного транспорта для личных нужд.

Между тем по бюджету, числу работников и количеству рижан, чья деятельность затрагивается его работой, это крупнейшая структура Рижской думы. В школах необходимо проводить неотложные ремонты, а юношеский праздник песни и танца, по оценке депутата, прошёл неудовлетворительно. Так что консультативный совет директоров школ Риги («мафия», — с юмором высказался Денис Юрьевич) выступил за то, чтобы назначить человека, «отвечающего качествам руководителя».

К тому же у новой соискательницы есть «хребет», что очень важно. Пусть она и не из сферы образования, но «мы получим независимого руководителя департамента».

За назначение К. Цауните-Орупе проголосовали 38 депутатов. После избрания она выразила надежду на продолжение конструктивного сотрудничества.