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Очереди растянулись до Fast Track: в Рижском аэропорту произошел технический сбой, задержаны рейсы (дополнено) 2 2081

Наша Латвия
Дата публикации: 17.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: толпа
ФОТО: twitter

В субботу, 17 октября, в Рижском аэропорту возникли технические проблемы с проверкой сдаваемого багажа. Из-за сбоя образовались длинные очереди, а несколько самолетов вылетели с опозданием, чтобы дождаться пассажиров и их чемоданов. Аэропорт призывал путешественников приезжать заранее и следить за актуальной информацией о рейсах.

Обновление: около 13:00 появилось сообщение, что технические службы Рижского аэропорта устранили неполадки на линиях обработки сдаваемого багажа, возникшие ранним утром в субботу. Пропускная способность системы проверки багажа полностью восстановлена. Аэропорт поблагодарил за понимание пассажиров, которые сегодня утром столкнулись с неудобствами.

Напомним, в Рижском аэропорту возникли технические неполадки, из-за которых замедлилась проверка зарегистрированного багажа вылетающих пассажиров. Проблема привела к очередям и повлияла на расписание отдельных рейсов, сообщает агентство ЛЕТА.

Руководитель коммуникационных проектов аэропорта Илзе Сална пояснила, что оборудование для проверки сдаваемого багажа работало с ограниченной пропускной способностью.

Поэтому пассажирам следовало учитывать, что регистрация и сдача чемоданов могли занять значительно больше времени, чем обычно.

Некоторые рейсы задержали, чтобы дождаться пассажиров

По словам представительницы аэропорта, еще утром авиакомпании предупредили пассажиров о необходимости прибывать на регистрацию заблаговременно.

Однако технические проблемы все же отразились на отправлении самолетов. Несколько рейсов вылетели позже запланированного времени, поскольку авиакомпании решили дождаться пассажиров и их багажа.

В отдельных случаях перевозчики изменили маршруты перелетов пассажиров, чтобы те могли продолжить запланированные поездки.

Точное количество затронутых рейсов и продолжительность задержек пока не уточняются.

Пассажиры сообщают о длинных очередях

Судя по публикациям путешественников в социальных сетях, очереди в аэропорту начали формироваться примерно за четыре часа до появления сообщения о ситуации.

По словам пассажиров, в определенный момент очередь растянулась вплоть до зоны ускоренного досмотра Fast Track.

При этом технический сбой касается именно проверки зарегистрированного багажа, который пассажиры сдают перед вылетом.

Есть ли подозрения в умышленном вмешательстве?

Илзе Сална подчеркнула, что на данный момент у аэропорта нет оснований подозревать злонамеренные действия.

Аэропорт рекомендовал пассажирам заранее планировать время прибытия, учитывать возможные очереди и проверять сообщения авиакомпаний.

Актуальную информацию также публикуют на официальном сайте riga-airport.com и в социальных сетях аэропорта.

Рижский аэропорт является крупнейшим авиационным узлом стран Балтии.

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#авиация #очереди #социальные сети #пассажиры
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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