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Осенняя суббота без сильных дождей: где в Латвии выглянет солнце и сколько будет градусов 0 131

Наша Латвия
Дата публикации: 17.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: осенний пейзаж

В субботу, 17 октября, в Латвии сохранится преимущественно облачная, но относительно теплая для середины осени погода. Местами ожидаются солнечные прояснения, а температура воздуха поднимется до +13 градусов. Небольшой дождь возможен лишь вечером на северо-западе страны.

В субботу жителей Латвии ожидает преимущественно облачный день с периодическими прояснениями. Существенных осадков на большей части территории страны синоптики не прогнозируют.

Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, утром местами образуются туман и дымка. Наиболее вероятны они в центральных и восточных районах страны, где могут сохраняться в первые часы дня.

Позднее облачность местами уменьшится, и сквозь облака выглянет солнце. Однако к вечеру на северо-западе Латвии возможен небольшой дождь.

В течение дня будет преобладать слабый ветер. Ближе к вечеру на морском побережье усилится северный и северо-западный ветер, который станет умеренным.

Максимальная температура воздуха по стране составит от +9 до +13 градусов.

Какая погода ожидается в Риге

В столице суббота пройдет без осадков. Хотя небо будет преимущественно облачным, временами ожидаются солнечные прояснения.

В первой половине дня в Риге еще возможны туман и дымка, поэтому видимость на отдельных участках дорог может быть ухудшена.

Воздух в столице прогреется до +10…+12 градусов.

Таким образом, суббота подойдет для прогулок на свежем воздухе, особенно в дневные часы, когда местами ожидаются прояснения. При этом жителям прибрежных районов стоит учитывать усиление ветра ближе к вечеру.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #осень #солнце #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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