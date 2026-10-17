В субботу, 17 октября, в Латвии сохранится преимущественно облачная, но относительно теплая для середины осени погода. Местами ожидаются солнечные прояснения, а температура воздуха поднимется до +13 градусов. Небольшой дождь возможен лишь вечером на северо-западе страны.
В субботу жителей Латвии ожидает преимущественно облачный день с периодическими прояснениями. Существенных осадков на большей части территории страны синоптики не прогнозируют.
Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, утром местами образуются туман и дымка. Наиболее вероятны они в центральных и восточных районах страны, где могут сохраняться в первые часы дня.
Позднее облачность местами уменьшится, и сквозь облака выглянет солнце. Однако к вечеру на северо-западе Латвии возможен небольшой дождь.
В течение дня будет преобладать слабый ветер. Ближе к вечеру на морском побережье усилится северный и северо-западный ветер, который станет умеренным.
Максимальная температура воздуха по стране составит от +9 до +13 градусов.
Какая погода ожидается в Риге
В столице суббота пройдет без осадков. Хотя небо будет преимущественно облачным, временами ожидаются солнечные прояснения.
В первой половине дня в Риге еще возможны туман и дымка, поэтому видимость на отдельных участках дорог может быть ухудшена.
Воздух в столице прогреется до +10…+12 градусов.
Таким образом, суббота подойдет для прогулок на свежем воздухе, особенно в дневные часы, когда местами ожидаются прояснения. При этом жителям прибрежных районов стоит учитывать усиление ветра ближе к вечеру.
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