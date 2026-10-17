Некоторым получателям латвийских пенсий и возмещений необходимо до 15 декабря подтвердить право на продолжение выплат в 2027 году. Требование касается прежде всего пенсионеров, постоянно проживающих за границей, а также жителей Латвии, которым определенные выплаты перечисляют на счета в иностранных платежных учреждениях. Если заявление не поступит вовремя, с 1 января выплаты приостановят.

Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) напоминает о необходимости подать заявление на продолжение выплаты латвийской пенсии или соответствующего возмещения в 2027 году. Документы принимаются с 1 октября по 15 декабря 2026 года, сообщает агентство ЛЕТА.

Если заявление не будет получено до установленного срока, выплата соответствующей пенсии или возмещения будет приостановлена с 1 января 2027 года.

Требование предусмотрено правилами Кабинета министров о порядке выплаты государственных пенсий лицам, выехавшим на постоянное место жительства за границу.

Кому обязательно подавать заявление

Заявление необходимо следующим категориям получателей выплат:

пенсионерам, постоянно проживающим за границей, которые получают назначенную в Латвии пенсию и подпадают под установленный порядок ежегодного подтверждения;

жителям Латвии, получающим назначенные ГАСС пенсии или возмещения на счет в платежном учреждении другой страны Европейского союза, Европейской экономической зоны, Швейцарии или Великобритании.

При этом пенсионерам, проживающим в Латвии и получающим пенсию на счет в латвийском платежном учреждении, подавать такое заявление не требуется.

Как подать заявление

ГАСС предлагает несколько способов подачи документов:

Через официальный электронный адрес e-adrese. По электронной почте [email protected], подписав заявление надежной электронной подписью. Лично в любом центре обслуживания клиентов ГАСС. По обычной почте. Через уполномоченное лицо.

Бланки заявлений доступны на официальном сайте ГАСС (VSAA) в разделе «Другие заявления» (Citi iesniegumi).

Когда необходимо подтверждать, что пенсионер жив

Если заявление направляется обычной почтой или подается через уполномоченное лицо, к нему необходимо приложить нотариальное подтверждение того, что получатель пенсии жив.

Такой документ должен быть выдан не ранее чем за месяц до отправки или подачи заявления. Например, если документы отправляются 10 декабря, подтверждение должно быть оформлено не ранее 10 ноября.

При электронной подаче через e-adrese или с надежной электронной подписью отдельное нотариальное подтверждение в указанном порядке не требуется.

Для каких стран предусмотрены исключения

В некоторых случаях подтверждать факт нахождения в живых отдельным документом не нужно. Это касается получателей латвийских пенсий, проживающих в Литве, Эстонии и Австралии. Компетентные учреждения этих государств обмениваются необходимой информацией в электронном виде.

Подтверждение также не требуется проживающим в России, Беларуси и Украине, если пенсия выплачивается через компетентные учреждения этих стран.

Жители других стран ЕС и ЕЭЗ могут обратиться в пенсионное учреждение государства проживания, чтобы выяснить, можно ли подтвердить факт нахождения в живых через него.

Для проживающих в Канаде и на острове Гернси предусмотрена возможность представить заявление, заверенное местным компетентным учреждением, с использованием специального бланка ГАСС.

При этом освобождение от подтверждения факта нахождения в живых не следует путать с освобождением от обязанности подавать само заявление.

Особые правила для пенсий по потере кормильца

Дополнительные требования действуют для получателей пенсии по потере кормильца. В этом случае необходимо нотариальное подтверждение того, что живы как получатель пенсии, так и иждивенец, которому назначена выплата.

Например, если пенсию получает родитель за ребенка, подтверждение требуется в отношении обоих.

Однако предусмотрено исключение для иждивенцев старше 18 лет, продолжающих обучение. Если такой иждивенец начиная с 1 октября направляет действительную справку об учебе для подтверждения права на дальнейшую выплату пенсии, дополнительное нотариальное подтверждение можно не представлять.

Можно ли получить подтверждение не у нотариуса

ГАСС обращает внимание, что в некоторых странах нотариальные функции могут выполнять другие уполномоченные учреждения или юридические лица.

Поэтому агентство будет оценивать представленные документы индивидуально, учитывая правила конкретной страны и содержащуюся в них информацию.

Главное — чтобы документ надлежащим образом подтверждал факт нахождения получателя пенсии в живых.

Что важно помнить

Крайний срок подачи заявления — 15 декабря 2026 года.

Если ГАСС не получит необходимые документы вовремя, соответствующие выплаты будут приостановлены уже с 1 января 2027 года.

Поэтому получателям латвийских пенсий, проживающим за границей или использующим зарубежные счета, рекомендуется заранее проверить, распространяется ли на них обязанность ежегодного подтверждения, и выбрать удобный способ подачи документов.