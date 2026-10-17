Впервые я как журналист столкнулась с этой проблемой лет двадцать назад. В редакцию позвонила пенсионерка: над ней нависла угроза выселения из её единственной квартиры.

Женщина горячо ругала законы, правительство, банки, несправедливость судебных структур — в общем, всех, кто так или иначе был причастен к её грядущему и, похоже, очень вероятному выселению.

При этом она категорически отказывалась признать, что единственный виновник обрушившейся на неё беды — горячо любимый внук. Которому она за два года до этого в порыве самой искренней любви подарила свою единственную ценную вещь — двухкомнатную квартиру.

Дело было так. У женщины возникли серьёзные проблемы со здоровьем — настолько серьёзные, что перспектива воссоединиться со своим супругом, умершим некоторое время назад, показалась ей весьма реальной. Чтобы её приватизированная двушка, по её выражению, «не досталась государству», она приняла решение переписать квартиру на внука. Дочь пенсионерки и, соответственно, мать внука настаивала на договоре дарения — именно такой вариант ей показался максимально предпочтительным. В результате внук юридически стал полноправным владельцем бабушкиной квартиры.

Несмотря на весьма юный возраст (около 20 лет), отсутствием амбиций молодой человек не страдал. Равно как и избытком осторожности в вопросах бизнеса. В какой-то момент, оказавшись в долгах, выплатить которые не смог, он попросту заложил бабушкин подарок, расплатился по бизнес-обязательствам и… отбыл в неизвестном направлении — куда-то то ли на Запад, то ли в Россию, после чего окончательно «пропал с радаров».

А некоторое время спустя с последствиями всех этих комбинаций внука столкнулась бабушка; осознав, что может и впрямь лишиться крыши над головой, она решила, в числе прочего, позвонить в редакцию и поделиться своим возмущением по поводу того, как сильные мира сего давят «маленького человека».

Пенсионерка категорически не желала принимать, что банк — не благотворительная организация и что кредит, взятый на определённых условиях, нужно отдавать. И что, если её действительно выселят, а квартиру выставят на аукцион, то виноват в этом будет её легкомысленный внук. Но, к счастью, это вовремя (и, к слову, не без помощи вашего корреспондента) поняла дочь пенсионерки: буквально в последний момент ей удалось как-то договориться с банком, взять на себя погашение кредита и таким образом предотвратить выселение матери и потерю квартиры.

После этого было ещё несколько случаев, когда на «Горячую линию» обращались люди с похожими историями: подарил недвижимость родному человеку (дочке, сыну, племяннице и т. д.), а теперь оказался, образно говоря, у разбитого корыта. Была ситуация, когда мать подарила взрослому сыну своё единственное жильё, а тот через некоторое время скоропостижно скончался. И словно мало было женщине этой трагедии — юридической владелицей квартиры теперь стала вдова её сына как наследница первой очереди. С невесткой женщина, надо сказать, не очень-то ладила; вступив в права наследования, та предложила экс-свекрови собирать вещички, поскольку доставшуюся по наследству от мужа квартиру планирует продать…

А вот совсем свежий случай — из Латгалии: передав дочери по договору дарения обширный земельный участок, пенсионер вдруг столкнулся с неприятными последствиями своего широкого жеста: оказалось, что распоряжаться этим участком по своему усмотрению, как раньше, когда он юридически был владельцем, он уже не может.

В разговоре с ним стало понятно: несмотря на многочисленные публикации, в том числе и в нашей газете, многие люди порой не до конца осознают, к каким последствиям для них может привести широкий жест, совершённый пусть и из самых что ни на есть добрых побуждений.

Комментарий юриста

Все вышесказанное побудило актуализировать этот вопрос, обратившись за комментарием к нашему многолетнему эксперту, юристу Латвийского комитета по правам человека Денису ГОРБЕ.

Доверяй — но недвижимость «отягощай»

— За редким исключением, когда люди дарят имущество, чаще всего недвижимость, чужому человеку, в основном такого рода сделки совершаются между родственниками, особенно близкими родственниками. Под договором дарения часто маскируются другие, по сути, сделки — например, родители формально дарят своим детям своё жильё, часто единственное, чтобы впоследствии избавить их (детей) от проблем, связанных с получением наследства и сопряжённых с этим расходов. Однако какими бы хорошими ни были отношения на конкретном жизненном этапе, всё-таки юристы рекомендуют предусмотреть ситуации, когда вопросы родства отходят на второй план, а на первый выходят юридические вопросы.

Первое и главное: если недвижимость меняет собственника посредством договора дарения только юридически, но фактически даритель намерен продолжать жить в этой недвижимости до конца своей жизни, в договоре дарения должны быть зафиксированы определённые отягощения. В частности, предусмотрено право проживания дарителя и пожизненного пользования данной недвижимостью. Также можно внести в договор дарения пункт, ограничивающий права одариваемого — например, что он не имеет права без письменного согласия дарителя совершать какие-либо сделки с подаренной недвижимостью: продавать, дарить, использовать эту недвижимость в качестве залога для получения кредита, заселять туда третьих лиц и т. д.

Довести сделку до конца

— Ещё одна очень распространённая ошибка. Любой переход недвижимости от собственника к собственнику должен завершаться занесением сделки в земельную книгу (с отягощением или без). Чтобы внести изменения в земельную книгу, требуются услуги нотариуса. Однако люди — то ли из-за незнания, то ли экономии ради — нередко не доводят сделку до конца, и такая «экономия на спичках» впоследствии может вызвать немалые проблемы даже десятилетия спустя.

Вот, к примеру, случай из моей практики. Одна дама (назовём её Марией) подарила своей знакомой (назовём её Еленой) земельный участок (подозреваю, что не безвозмездно, но это к делу не относится). Договор дарения вроде бы оформили как полагается, но на этапе занесения в земельную книгу возникли какие-то технические неточности, и судья земельной книги просьбу о занесении (nostiprinājuma lūgums) отклонил. Вместо того чтобы внести исправления и всё-таки добиться занесения участка в земельную книгу на имя новой владелицы (Елены), обе дамы махнули на это рукой: отношения были хорошие, договор заключён, всё как бы в порядке…

Через семь лет дарительница (Мария) продала участок (тот, который был подарен Елене) своему сыну. Елена об этом, понятно, не знала — была уверена, что этот участок принадлежит ей на основании договора дарения.

Через тринадцать лет Елена умерла. И лишь при вступлении в права наследования два её сына обнаружили, что участок, который Елена считала своим, Мария, оказывается, продала своему сыну и теперь он — официальный владелец этого участка! Наследники попытались оспорить сделку купли-продажи между Марией и её сыном, а также доказать, что участок принадлежал их матери (Елене). Однако суд этот иск отклонил на основании истечения срока давности, поскольку с момента первой сделки (дарения) прошло более 20 лет. В результате участок остался за сыном Марии; хотя чисто по-человечески дарительница поступила аморально, продав своему сыну участок, который ей как бы уже не принадлежал (поскольку она подарила его другому человеку), но суд исходит из законодательных актов и подтверждающих документов, а не из эмоций и нравственно-этических норм.

Этот случай — наглядная иллюстрация того, что заключить договор дарения само по себе недостаточно, необходимо зарегистрировать право собственности в земельной книге. Если бы Елена или её сыновья (по доверенности) довели в своё время сделку до конца, результат был бы в их пользу.

Дарил «формально», а оказалось — фактически...

Что ещё важно отметить и в чём не всегда отдают себе отчёт люди, дарящие недвижимость: право собственности даёт не только права, но и налагает ответственность на того, кто стал официальным владельцем. Конкретный случай из практики: родители подарили дочери земельный участок с растущими на нём деревьями, а потом захотели там срубить пару деревьев на дрова. Дочь ответила: «Только по согласованию со мной». Дочь можно понять: на вырубку деревьев на частной территории требуются определённые разрешения, за самовольную вырубку можно получить серьёзный штраф… Но пожилой отец обиделся: дескать, как же так, я сейчас что, совсем уже бесправный, не могу распоряжаться своими же деревьями только потому, что сейчас формально ими владеет дочка?!

Да, юридически не может. Поскольку у деревьев теперь новый владелец. В отягощении сказано, что он может оставаться жить в доме, может до конца жизни пользоваться всем, что там есть, — и дочь этому не препятствует. А вот распоряжаться деревьями на участке — нет... Нельзя юридически подарить, а фактически считать себя собственником.

Подарить легко, отозвать сложно. А порой вообще невозможно

— На определённом этапе своей жизни перед людьми, имеющими какие-то ценные вещи, встаёт вопрос: каким образом лучше передать эти вещи своим близким — детям, внукам и т. д.: оформить договор дарения или написать завещание? И хотя этот вопрос в СМИ неоднократно освещался, позволю себе снова озвучить преимущества именно второго варианта: в случае написания завещания человек остаётся собственником жилья до конца своей жизни, поскольку наследство открывается только после смерти завещателя. Более того: если меняются отношения или обстоятельства, человек может написать новое завещание на кого-то другого, кто ему больше нравится и кого он считает более достойным.

И совсем другими могут быть юридические последствия дарения. С момента подписания договора дарения даритель юридически перестаёт быть собственником подаренной вещи. И если впоследствии между дарителем и одариваемым произошла ссора, охлаждение отношений и т. п., отменить договор и вернуть назад недвижимость дарителю будет крайне сложно. Дарение, согласно статье 1919 Гражданского закона Латвии (Civillikums), может быть отозвано только в том случае, если доказана грубая неблагодарность по отношению к дарителю, конкретно:

грубые оскорбления словами или действиями в адрес дарителя;

умышленное причинение дарителю существенного имущественного ущерба;

угроза жизни дарителя;

оставление дарителя в беспомощном состоянии, если тот, кому была подарена ценная вещь, в принципе мог ему помочь.

Причём просто подать заявление в суд и потребовать расторжения договора дарения будет недостаточно: дарителю придётся предъявить суду неопровержимые доказательства проявленной по отношению к нему грубой неблагодарности, и совсем не факт, что суд сочтёт их достаточно убедительными и вескими, чтобы удовлетворить иск дарителя. Согласно нормам Гражданско-процессуального закона, ответчик может вообще занять пассивную позицию — и выиграть, поскольку доказать многие вещи без соответствующей фиксации бывает крайне сложно.

А если в договоре дарения было указано, что ценная вещь дарится в знак благодарности (например, за какие-то оказанные дарителю важные услуги), то отзыв дарения вообще будет невозможен, поскольку дарение было сделано в благодарность за уже совершённые действия.

Таким образом, с договором дарения стоит быть очень осторожным как дарителю, так и одариваемому. Поскольку последствия могут оказаться весьма печальными, особенно если не предусмотрены все необходимые отягощения и не соблюдены прочие формальности.