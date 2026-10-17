Латвийское общество больниц выступило против предложения Министерства здравоохранения разрешить больнице имени Паула Страдиня увеличить отрицательное влияние на государственный бюджет до 8,6 млн евро в 2027 году и 9,7 млн евро в 2028-м. Представители больничного сектора считают, что прежде необходимо выяснить, какая часть убытков вызвана недостаточным государственным финансированием, а какая — решениями руководства самой больницы.

Латвийское общество больниц (ЛОБ) призывает правительство не спешить с одобрением прогнозируемых многомиллионных убытков Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня. По мнению организации, Министерство здравоохранения недостаточно подробно изучило причины ухудшения финансовых результатов учреждения.

Как сообщает агентство ЛЕТА, общество отказалось согласовать подготовленный министерством информационный доклад, в котором предлагается разрешить отрицательное влияние больницы на баланс бюджета сектора общего государственного управления свыше пяти миллионов евро.

Согласно прогнозам, в 2027 году этот показатель составит 8,6 млн евро, а в 2028 году — 9,7 млн евро.

Министерство здравоохранения объясняет финансовые трудности тем, что государственные тарифы не покрывают реальную стоимость медицинских услуг. ЛОБ признает существование такой проблемы, но считает, что она не объясняет все расходы конкретной больницы.

Пациентов почти столько же, а расходы значительно выросли

Одно из главных возражений общества касается недостаточного анализа сложности лечения пациентов. Министерство указывает, что больница Страдиня принимает тяжелых пациентов, в том числе людей с несколькими заболеваниями одновременно, лечение которых требует значительных ресурсов.

Однако, по мнению ЛОБ, в докладе не хватает конкретных данных о том, сколько таких пациентов лечится в больнице и как меняется их доля.

Согласно отчету учреждения за 2025 год, стационарное лечение прошли 48 682 пациента — практически столько же, сколько годом ранее.

При этом средняя продолжительность пребывания в больнице сократилась до 4,94 дня, а общие расходы выросли на 17,2 млн евро.

Общество считает, что такой рост нельзя объяснять исключительно сложностью заболеваний без подробного анализа структуры затрат.

Число коек интенсивной терапии резко увеличилось

Отдельные вопросы у ЛОБ вызвало расширение мощностей интенсивной терапии.

Среднее количество коек интенсивной терапии увеличилось с 92 в 2024 году до 143 в 2025-м — примерно на 55%.

Одновременно число пациентов, проходивших лечение по соответствующим профилям, выросло на 111,3%, достигнув 13 816.

Общество требует объяснить причины столь значительного увеличения объемов интенсивной терапии и оценить связанные с этим расходы.

В частности, предлагается сопоставить фактически оказанные услуги с объемами финансирования, предусмотренными договорами с Национальной службой здравоохранения.

ЛОБ также напоминает, что больница Страдиня оказывает помощь не только пациентам со сложными заболеваниями, но и жителям Риги и пригородов с менее тяжелыми проблемами со здоровьем.

Поэтому расходы на лечение разных категорий пациентов необходимо анализировать отдельно.

Расходы на персонал выросли до 110,6 млн евро

Еще один предмет разногласий — кадровая политика больницы.

В 2025 году средняя численность сотрудников увеличилась с 3367 до 3460 человек. Таким образом, штат вырос на 93 работника.

Расходы на персонал за тот же период увеличились со 104,9 млн до 110,6 млн евро, то есть на 5,7 млн евро.

Кроме того, с февраля прошлого года сотрудникам начали предоставлять полисы медицинского страхования.

Латвийское общество больниц считает необходимым оценить, как создание новых рабочих мест и введение дополнительных льгот повлияли на финансовые результаты учреждения.

В заключении организации подчеркивается, что расходы, связанные с кадровыми решениями одной больницы, нельзя автоматически объяснять недостаточностью государственных тарифов, когда другие медицинские учреждения вынуждены работать в условиях ограниченного финансирования.

Медикаменты и медицинские материалы стали обходиться значительно дороже

Вопросы вызвал и рост расходов на лекарства, медицинские материалы и лабораторные товары.

В 2024 году на эти цели было потрачено 67,1 млн евро, а в 2025 году — уже 75,7 млн евро.

Статья расходов 2024 год 2025 год Персонал 104,9 млн € 110,6 млн € Медикаменты, материалы и лабораторные товары 67,1 млн € 75,7 млн €

ЛОБ сомневается, что увеличение этих расходов можно полностью объяснить инфляцией, поскольку количество пациентов стационара существенно не изменилось.

Организация предлагает проверить систему закупок, сравнить цены поставщиков и оценить возможность использования равноценных, но более экономичных товаров.

Дополнительное внимание предлагается уделить росту задолженности перед поставщиками и товарных запасов. По мнению общества, это может указывать на недостатки планирования закупок и использования материалов.

При этом ЛОБ отмечает, что расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и питание пациентов в прошлом году сократились, хотя в докладе министерства рост подобных затрат упоминается среди причин финансовых проблем.

У больницы оставалось почти 25 млн евро денежных средств

Латвийское общество больниц также обращает внимание на финансовое положение учреждения в конце 2025 года.

На тот момент больница располагала денежными средствами в размере 24,8 млн евро.

Ее краткосрочные активы превышали краткосрочные обязательства на 9,7 млн евро, а денежный поток от основной деятельности был положительным.

По оценке ЛОБ, такие показатели не свидетельствуют о кризисе ликвидности, который требовал бы срочного решения без подробного изучения причин убытков.

При этом наличие денежных средств само по себе не означает отсутствия финансовых проблем: общество настаивает именно на необходимости разграничить текущую платежеспособность и долгосрочную убыточность больницы.

Часть убытков может быть связана с судебными разбирательствами

Еще один вопрос касается резервов, сформированных больницей под судебные разбирательства и сомнительную дебиторскую задолженность.

По мнению общества, значительная часть прошлогодних убытков могла быть связана с разовыми расходами, включая судебные споры и списание долгов.

Такие затраты, подчеркивает ЛОБ, необходимо рассматривать отдельно от расходов на повседневное лечение пациентов.

Аналогичный подход предлагается применять к инвестициям в медицинское оборудование и технологии. Общество признает важность модернизации больницы, но считает, что соответствующие расходы не следует без отдельного анализа включать в постоянный дефицит финансирования медицинских услуг.

Больницы требуют единых правил финансирования

Латвийское общество больниц подчеркивает, что проблема недостаточных тарифов затрагивает весь больничный сектор, а не только больницу Страдиня.

При этом предоставление особых финансовых условий одному учреждению может повлиять на положение остальных больниц, которые конкурируют за медицинских работников, оборудование, лекарства и другие ресурсы.

Поэтому организация призывает Министерство здравоохранения дополнить доклад подробными данными о пациентах, кадровых расходах, закупках, инвестициях и уже принятых мерах экономии.

ЛОБ также предлагает разработать единую модель финансирования больниц, основанную на фактических затратах и сопоставимых показателях работы медицинских учреждений.

До проведения такого анализа общество считает преждевременным разрешать больнице Страдиня отрицательное влияние на государственный бюджет свыше пяти миллионов евро в 2027 и 2028 годах.