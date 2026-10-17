Большинство жителей Латвии уверены, что знают правила сортировки отходов, однако на практике следуют им не все. Согласно новому опросу, 87,5% респондентов считают себя осведомленными о правильной сортировке мусора, но только 75,3% сообщают, что в их домохозяйствах отходы действительно сортируются. Одним из препятствий остается доступность контейнеров и пунктов приема отходов.

В Латвии 87,5% жителей считают, что знают, как правильно сортировать отходы, однако регулярно применяют эти знания далеко не все. Об этом свидетельствуют результаты исследования Brand Capital 2026, представленные компанией Latvijas zaļais punkts, сообщает агентство ЛЕТА.

Согласно опросу, 75,3% респондентов заявили, что в их домохозяйствах отходы сортируются. Еще 12,2% утверждают, что знают правила сортировки, но по различным причинам не могут применять их на практике.

Одним из наиболее часто упоминаемых препятствий остается доступность инфраструктуры. При этом 59,1% жителей считают, что контейнеры и пункты сортировки в их районе расположены удобно.

Старую электротехнику призывают не хранить дома

Чтобы побудить жителей перейти от знаний к действиям, Latvijas zaļais punkts совместно с предприятием по обращению с отходами Eco Baltia vide начинает информационную кампанию «Ты уже знаешь. Теперь сделай» (Tu jau zini. Tagad izdari).

Основное внимание организаторы уделяют правильному обращению с отслужившей электротехникой.

Жителям напоминают, что старые холодильники, телевизоры, компьютеры, телефоны и другие электроприборы нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Их необходимо передавать на специализированную переработку.

Член правления Latvijas zaļais punkts Каспарс Закулис отмечает, что большинство жителей уже понимают важность сортировки, однако самих знаний недостаточно.

Он напоминает, что Европейский союз установил цель: к 2035 году на полигонах должно захораниваться не более 10% образующихся бытовых отходов.

По словам Закулиса, достижение этой цели зависит не только от развития инфраструктуры, но и от того, насколько активно жители пользуются возможностями сортировки.

Почему старый холодильник нельзя просто выбросить

В компаниях обращают внимание, что электротехника отличается от многих других бытовых отходов. В электроприборах могут содержаться опасные для окружающей среды и здоровья человека вещества, в том числе свинец, кадмий и ртуть. При неправильной утилизации такие вещества способны попадать в окружающую среду и вызывать загрязнение.

В то же время электротехника содержит множество ценных материалов, которые можно использовать повторно. Например, при переработке старого холодильника можно извлечь металл, медные провода, алюминиевые элементы и пластик. При правильной разборке значительную часть компонентов электроприборов можно направить на вторичную переработку.

Иногда ремонт выгоднее для окружающей среды, чем покупка нового прибора

Председатель правления Eco Baltia vide Янис Айзбалтс подчеркивает, что не каждое сломанное устройство обязательно нужно сразу отправлять на переработку.

В некоторых случаях ремонт позволяет значительно сократить воздействие на окружающую среду.

В качестве примера он приводит холодильники. По оценке компании, производство нового холодильника может сопровождаться выбросами примерно 200–300 килограммов в эквиваленте углекислого газа. В то же время отдельные ремонтные работы могут быть связаны с выбросами около 10–30 килограммов. Таким образом, при определенных условиях ремонт вместо покупки нового холодильника способен сократить связанные с этим решением выбросы парниковых газов примерно на 90%.

Организаторы кампании рекомендуют сначала оценить состояние ненужной техники. Если устройство работает, его можно продать или передать другому человеку. Если прибор сломан, стоит рассмотреть возможность ремонта. И только если дальнейшее использование невозможно, технику следует отправлять на специализированную переработку.

Куда в Латвии можно сдать старую электротехнику

По информации Eco Baltia vide и Latvijas zaļais punkts, жители могут сдавать отслужившую электротехнику более чем на 70 площадках сортировки отходов по всей Латвии.

Для небольших электроприборов и использованных батареек также предусмотрены специальные контейнеры, размещенные в различных торговых точках.

Кроме того, жители могут обратиться к своему оператору по обращению с отходами и узнать, доступна ли услуга вывоза старой электротехники непосредственно из дома.

Организаторы напоминают, что батарейки и электрическое оборудование необходимо сдавать отдельно от обычного мусора, поскольку содержащиеся в них вещества могут представлять опасность для природы и здоровья людей.

В онлайн-опросе приняли участие более 3000 жителей стран Балтии — примерно по 1000 респондентов из каждой страны. Возраст участников составлял от 15 до 74 лет.