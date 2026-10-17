В ночь на воскресенье, 18 октября, в Латвии местами пройдут небольшие дожди, а на востоке страны образуется туман, который может ухудшить видимость на дорогах. Температура воздуха опустится до +3…+8 градусов. Однако уже в начале следующей недели синоптики обещают более сухую погоду с частыми прояснениями.

В ночь на воскресенье в Латвии сохранится преимущественно облачная погода. Местами ожидаются кратковременные дожди и морось, причем наибольшая вероятность осадков прогнозируется в центральных районах страны.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), будет дуть слабый или умеренный ветер северных направлений.

Во многих районах на востоке Латвии ночью образуется туман, который местами существенно ухудшит видимость. Водителям следует учитывать это при поездках в темное время суток и ранним утром.

Минимальная температура воздуха составит от +3 до +8 градусов. На побережье будет примерно на один градус теплее.

Какая погода ожидается в Риге

В столице ночь также будет облачной, временами возможны небольшой дождь и морось. Ветер сохранится слабым или умеренным, преимущественно северных направлений.

Температура воздуха в Риге ночью составит +7…+9 градусов.

В начале недели станет суше и солнечнее

В начале следующей недели погодные условия в Латвии начнет определять антициклон, центр которого приблизится к территории страны. Благодаря этому вероятность осадков уменьшится, а солнце будет появляться чаще.

Днем температура воздуха составит +7…+12 градусов. При этом ночи останутся прохладными, и местами по-прежнему возможны небольшие заморозки.

Таким образом, после влажных и туманных выходных в Латвии ожидается более спокойная осенняя погода, хотя ночные температуры продолжат напоминать о приближении холодного сезона.