В Латвии предложили смягчить ограничения на рыбалку в реке Барта, где с 1 октября по 31 декабря действует полный запрет на ловлю рыбы. Автор общественной инициативы считает, что вместо полного запрета можно разрешить некоторые виды рыбалки с ограничениями, не создавая угрозы нерестящимся лососевым рыбам. На портале Manabalss.lv начат сбор подписей в поддержку предложения.

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за пересмотр осенних ограничений на рыбалку в реке Барта. Автор инициативы Игорь Савченко предлагает заменить действующий с 1 октября по 31 декабря полный запрет более гибкими правилами, сообщает агентство ЛЕТА.

Савченко призывает Министерство земледелия совместно с научным институтом BIOR оценить возможность разрешить отдельные способы ловли рыбы, сохранив при этом необходимую защиту лососевых во время нереста.

Что предлагают разрешить рыбакам

Инициатива предусматривает рассмотрение двух возможных исключений из действующего запрета.

Первое касается спиннинговой ловли. Автор предлагает оценить возможность разрешить использование спиннинга с одним одинарным крючком.

При этом научные специалисты должны определить, является ли такой способ ловли приемлемым с точки зрения защиты нерестящихся лососевых рыб.

Второе предложение касается налима. Савченко выступает за разрешение донной ловли этой рыбы на натуральную наживку в сумеречные и ночные часы.

По его словам, подобные исключения уже предусмотрены на некоторых других лососевых реках Латвии.

Почему автор инициативы выступает против полного запрета

Савченко считает, что действующие ограничения чрезмерно жесткие по отношению к добросовестным рыболовам. По его мнению, полный запрет не только лишает людей возможности заниматься привычным увлечением, но и может косвенно способствовать браконьерству.

Автор объясняет это тем, что осенью, когда законопослушные рыбаки перестают посещать берега реки, там становится меньше людей, способных заметить незаконную установку сетей и использование запрещенных орудий лова.

Таким образом, считает Савченко, присутствие рыболовов могло бы обеспечить дополнительный общественный контроль.

Вместе с тем это предположение автора инициативы, а не установленный результат исследования.

Защиту лососевых предлагают сохранить

Автор инициативы подчеркивает, что речь не идет о полном снятии ограничений в период нереста. Предлагается найти баланс между охраной рыбных ресурсов и возможностью заниматься отдельными видами любительского рыболовства.

По мнению Савченко, изменение правил позволит сохранить традиции осенней ловли налима и окуня, одновременно обеспечивая защиту нерестящихся лососевых рыб.

Окончательное решение о допустимости таких исключений предлагается принимать с учетом научной оценки института BIOR.

Для реализации инициативы потребуется пересмотреть действующие правила рыболовства. Пока речь идет только о сборе подписей и предложении изменить регулирование — действующий запрет на рыбалку в реке Барта с 1 октября по 31 декабря остается в силе.