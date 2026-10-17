Владелец дизельного Volkswagen столкнулся с необычной ситуацией: в Вентспилсе его микроавтобус дважды не прошел техосмотр из-за повышенного количества частиц сажи в выхлопе, а уже на следующий день в Кулдиге получил разрешение на эксплуатацию сроком на год. В CSDD объяснили, почему результаты измерений могут настолько отличаться.

Житель Латвии по имени Ренарс недоумевает, как один и тот же автомобиль может показывать совершенно разные результаты проверки выхлопных газов в разных пунктах техосмотра. За короткое время его дизельный микроавтобус Volkswagen дважды не прошел проверку в Вентспилсе, но без проблем получил положительную оценку в Кулдиге, сообщает передача Degpunktā (TV3).

По словам мужчины, он пользуется автомобилем уже несколько лет и раньше регулярно проходил техосмотр в Риге без серьезных проблем. Однако около месяца назад из-за рабочих обстоятельств решил пройти проверку в Вентспилсе.

Там прибор для измерения количества твердых частиц в выхлопе показал четыре миллиона частиц. Допустимый предел составляет один миллион.

«Сотрудник говорит: у вас будет дорогой ремонт. Придется менять сажевый фильтр», — рассказал Ренарс.

Мужчина вернулся в Ригу и обратился в автосервис для диагностики. Мастер проверил автомобиль и сообщил, что сажевый фильтр DPF исправен и замены не требует.

Получив подтверждающий документ, Ренарс в тот же день снова отправился на техосмотр в Вентспилс. Но на этот раз результат оказался еще хуже — прибор показал уже десять миллионов частиц.

«Я показываю сотруднику, что только что прошел диагностику. А он говорит: вы приехали, но никакой фильтр не поменяли. Я объясняю, что его не нужно менять, вот диагностика. Но прибор показывает десять миллионов», — вспоминает водитель.

После второй неудачной попытки мужчина решил проверить автомобиль в другом городе. На следующий день он отправился в Кулдигу.

Там измерительный прибор показал всего 900 тысяч частиц — показатель ниже допустимого предела. В результате Volkswagen успешно прошел техосмотр и получил разрешение на эксплуатацию на год.

Разница между результатами вызвала у владельца автомобиля множество вопросов.

«Теперь я спрашиваю: что происходит? Сколько пенсионеров на этом попались, сколько людей поменяли фильтры, а ведь они стоят тысячи», — возмутился Ренарс.

Мужчина поделился своей историей в социальных сетях. По его словам, публикация вызвала широкий отклик: другие водители также начали рассказывать о различиях в результатах измерения твердых частиц на станциях техосмотра в разных городах Латвии.

Ренарс считает, что автомобилисты не должны повторно платить за проверку, если сомнения вызывают сами измерения.

«Мы хотим вернуть свои деньги. Почему мы должны платить за дополнительную услугу, если у них на техосмотре приборы не откалиброваны? Может быть, это схема, может быть, они делают на этом бизнес, я не знаю», — заявил он.

Журналисты Degpunktā обратились за разъяснениями в Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD).

Представитель дирекции Мартиньш Малмейстарс пояснил, что техосмотр в Латвии проводят аккредитованные предприятия, однако контроль за их деятельностью осуществляет CSDD.

По его словам, статистика не подтверждает, что в Вентспилсе автомобили чаще других не проходят проверку из-за сажевых фильтров. Напротив, по количеству выявленных дефектов DPF этот пункт находится ниже среднего показателя по стране.

Разницу в результатах измерений представитель CSDD объяснил особенностями работы двигателя и выхлопной системы.

«Все зависит от самого транспортного средства, погодных условий, от того, как человек ухаживает за своим автомобилем, поскольку все приборы, установленные на всех станциях техосмотра, совершенно одинаковые», — заявил Малмейстарс.

Он напомнил, что сажевый фильтр периодически проходит процесс регенерации, во время которого накопившиеся частицы сжигаются. Если в работе двигателя или выхлопной системы есть нарушения, количество частиц в выхлопе может существенно увеличиваться.

При этом представитель CSDD признал, что при более чем миллионе техосмотров в год полностью исключить ошибки сотрудников невозможно. Водителям, которые сомневаются в правильности результатов проверки, дирекция рекомендует обращаться в технический департамент CSDD. Там спорные случаи могут рассмотреть независимые эксперты.

Кроме того, автомобилисты могут пройти дополнительную проверку непосредственно у экспертов CSDD в центральном управлении в Риге.

Таким образом, CSDD допускает, что результаты проверки одного автомобиля могут значительно различаться, однако водителям, которые считают измерения ошибочными, предлагает добиваться независимой оценки.