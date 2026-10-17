Может ли врач фотографировать пациента на личный телефон, отправлять результаты обследований через WhatsApp и отказывать в удалении медицинских записей? Государственная инспекция данных Латвии разъяснила, какие правила действуют при обработке информации о здоровье и за что отвечает медицинское учреждение.

Медицинские учреждения обязаны не только обеспечивать конфиденциальность информации о пациентах, но и уметь объяснить, зачем собирают персональные данные, как долго их хранят и какие меры принимают для их защиты. Об этом напоминает Государственная инспекция данных (Datu valsts inspekcija), сообщает ЛЕТА.

При обращении за медицинской помощью обработка персональных данных практически неизбежна. Врачи используют сведения о диагнозах, результатах обследований, назначенном лечении и состоянии здоровья пациента.

Однако необходимость этих данных для лечения не означает, что медицинские работники могут свободно выбирать способы их хранения и передачи.

Инспекция разобрала несколько распространенных ситуаций.

Может ли врач фотографировать пациента на личный телефон?

Например, дерматологу необходимо сфотографировать поврежденный участок кожи, чтобы во время следующего визита оценить эффективность лечения.

Такой снимок может считаться персональными данными о здоровье, а его создание — частью медицинской помощи. Поэтому, если фотография действительно необходима для лечения, отдельное согласие пациента на обработку персональных данных не требуется.

Но принципиальное значение имеет то, каким устройством сделан снимок и где он впоследствии хранится.

Использование личного смартфона врача создает дополнительные риски. Фотография может автоматически загрузиться в личное облачное хранилище или оказаться доступной посторонним лицам вне контроля медицинского учреждения.

Поэтому инспекция рекомендует использовать устройства, предоставленные и управляемые медицинским учреждением, либо другие решения, обеспечивающие необходимый уровень безопасности.

Именно медицинское учреждение должно устанавливать правила фотографирования пациентов, хранения изображений и доступа к ним. Каждый врач не может определять такой порядок самостоятельно.

Если снимок сделан для лечения, его следует хранить в защищенной системе медицинского учреждения, а не в личной галерее телефона врача.

При этом использование фотографии для других целей — например, в учебных материалах или во время выступления на конференции — требует отдельного правового основания.

Можно ли отправлять результаты анализов через WhatsApp?

Государственная инспекция данных подчеркивает, что европейский Общий регламент по защите данных (GDPR) не запрещает передавать медицинскую информацию электронным способом. Это означает, что использование электронной почты или WhatsApp само по себе не является нарушением.

Однако медицинское учреждение должно оценивать безопасность выбранного канала связи.

В частности, необходимо убедиться, что контактные данные получателя правильные, информация действительно попадет нужному человеку, а объем передаваемых сведений соответствует цели сообщения. Также следует учитывать, существует ли более безопасный способ передачи документов.

Инспекция обращает внимание на разницу между обычным напоминанием о предстоящем визите и отправкой подробных результатов медицинских анализов.

В первом случае объем персональной информации может быть минимальным. Во втором речь идет о чувствительных данных о здоровье, требующих более серьезных мер защиты.

Таким образом, отправка медицинской информации через мессенджер не запрещена автоматически, но медицинское учреждение должно быть способно обосновать безопасность такого решения.

Может ли пациент потребовать удалить свою историю болезни?

Еще один важный вопрос касается права на удаление персональных данных.

GDPR действительно предусматривает возможность потребовать удаления информации о себе, однако это право не является безусловным. Медицинские записи входят в состав документации пациента, для которой законодательство устанавливает обязательные сроки хранения.

Если медицинское учреждение обязано сохранять определенные документы, оно не может удалить их только на основании требования пациента. Поэтому просьба об удалении персональных данных не означает, что больница или поликлиника должна уничтожить всю историю болезни.

В то же время пациент имеет право знать, какая информация о нем хранится, и знакомиться со своей медицинской документацией.

Что делать, если в медицинской карте обнаружена ошибка?

Если пациент считает, что сведения в медицинских документах неверны или неточны, он вправе потребовать их исправления или дополнения. Однако это не означает, что первоначальная запись должна бесследно исчезнуть.

Согласно Закону о правах пациентов, при исправлении медицинской документации ошибочная информация сохраняется вместе с соответствующими уточнениями. Такой порядок позволяет обеспечить достоверность истории лечения и одновременно зафиксировать внесенные изменения.

Государственная инспекция данных подчеркивает: независимо от того, идет ли речь о фотографиях, электронной переписке или медицинских картах, ответственность за законную и безопасную обработку персональных данных несет медицинское учреждение.

Главный принцип — информация о здоровье должна использоваться только при наличии обоснованной цели, храниться в соответствии с установленными требованиями и быть защищена от несанкционированного доступа.