Министерство обороны Латвии подготовило поправки, предусматривающие привлечение военнослужащих Земессардзе к мобилизационным учениям и проверкам боевой готовности. Согласно предложенным правилам, участников будут предупреждать за 72 часа, а работодатели должны будут освобождать земессаргов от работы с сохранением рабочего места.

В Латвии планируют расширить круг участников мобилизационных учений, включив в него военнослужащих Земессардзе. Соответствующие поправки к нормативным актам подготовило Министерство обороны, сообщает агентство ЛЕТА.

Проект предусматривает, что земессаргов, как и военнослужащих запаса, будут информировать об участии в проверках боевой готовности не позднее чем за 72 часа до их начала.

Таким образом, о необходимости прибыть на учения участники должны будут узнавать как минимум за трое суток.

Работодатели должны будут освобождать земессаргов от работы

Поправки также устанавливают обязанности работодателей в случае вызова сотрудника на мобилизационные учения.

Работодатель должен будет освободить земессарга от выполнения трудовых обязанностей не позднее чем за 24 часа до времени прибытия, указанного в полученной им повестке.

При этом за сотрудником должно сохраняться его рабочее место.

Потребуется справка о заработной плате

Еще одно предлагаемое изменение касается документов, которые работодатель обязан предоставить земессаргу перед началом учений.

Если работник получает повременную заработную плату, работодатель должен будет выдать справку о размере оплаты труда, установленном трудовым договором.

Если же сотрудник работает по сдельной системе оплаты, потребуется справка о его среднем заработке за последние шесть месяцев.

Эти документы необходимо будет оформить до начала учений.

Пока речь идет о проекте поправок, подготовленном Министерством обороны. Предлагаемые требования начнут действовать только после их утверждения и вступления в силу.