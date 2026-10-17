Министерство обороны Латвии подготовило поправки, предусматривающие привлечение военнослужащих Земессардзе к мобилизационным учениям и проверкам боевой готовности. Согласно предложенным правилам, участников будут предупреждать за 72 часа, а работодатели должны будут освобождать земессаргов от работы с сохранением рабочего места.
В Латвии планируют расширить круг участников мобилизационных учений, включив в него военнослужащих Земессардзе. Соответствующие поправки к нормативным актам подготовило Министерство обороны, сообщает агентство ЛЕТА.
Проект предусматривает, что земессаргов, как и военнослужащих запаса, будут информировать об участии в проверках боевой готовности не позднее чем за 72 часа до их начала.
Таким образом, о необходимости прибыть на учения участники должны будут узнавать как минимум за трое суток.
Работодатели должны будут освобождать земессаргов от работы
Поправки также устанавливают обязанности работодателей в случае вызова сотрудника на мобилизационные учения.
Работодатель должен будет освободить земессарга от выполнения трудовых обязанностей не позднее чем за 24 часа до времени прибытия, указанного в полученной им повестке.
При этом за сотрудником должно сохраняться его рабочее место.
Потребуется справка о заработной плате
Еще одно предлагаемое изменение касается документов, которые работодатель обязан предоставить земессаргу перед началом учений.
Если работник получает повременную заработную плату, работодатель должен будет выдать справку о размере оплаты труда, установленном трудовым договором.
Если же сотрудник работает по сдельной системе оплаты, потребуется справка о его среднем заработке за последние шесть месяцев.
Эти документы необходимо будет оформить до начала учений.
Пока речь идет о проекте поправок, подготовленном Министерством обороны. Предлагаемые требования начнут действовать только после их утверждения и вступления в силу.
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