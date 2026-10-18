Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) при проверке импортных продуктов выявила сразу две партии товаров, не соответствующих требованиям безопасности Европейского союза.

В зеленом чае из Армении обнаружили остатки запрещенного пестицида, а в семенах горчицы из Казахстана — превышение допустимого содержания эруковой кислоты. Обе партии запрещены к продаже.

Как сообщается нарушения были обнаружены в ходе пограничного контроля и подтверждены лабораторными исследованиями.

В партии зеленого чая армянского происхождения весом 57,6 килограмма, имеющей номер 8810, специалисты обнаружили остатки толфенпирада — пестицида, применение которого запрещено в Европейском союзе.

Кроме того, лабораторные анализы показали превышение максимально допустимого содержания еще двух пестицидов — лямбда-цигалотрина и тиаметоксама.

Нарушения выявлены и в крупной партии семян горчицы, поступившей из Казахстана. В грузе весом 22 тонны с номером партии 248K-2013 содержание эруковой кислоты оказалось выше установленных нормативов.

Эруковая кислота относится к мононенасыщенным жирным кислотам омега-9. Она естественным образом содержится в семенах масличных культур, в том числе рапса и горчицы, а также в производимых из них маслах. Однако ее избыточное содержание в пищевых продуктах может представлять риск для здоровья.

В PVD подчеркнули, что распространение обеих партий запрещено. Продукцию планируется уничтожить либо отправить за пределы Европейского союза, в третью страну.

Информация о выявленных нарушениях уже передана в систему быстрого оповещения Европейского союза о небезопасных пищевых продуктах и кормах.