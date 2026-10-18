Спустя более двух недель после парламентских выборов премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс до сих пор не определился с графиком встреч с политическими силами, избранными в новый Сейм.

Как сообщила советник главы правительства по коммуникациям Элина Шверна, расписания переговоров с парламентскими фракциями пока нет.

В конце недели был опубликован рабочий календарь премьер-министра на следующую неделю. Однако в нем не оказалось ни одной встречи с представителями партий, прошедших в 15-й Сейм, на которых могло бы обсуждаться формирование нового правительства.

На прямой вопрос журналистов о том, когда начнутся такие консультации, представитель премьера ответила, что график встреч еще не составлен.

Напомним, выборы в 15-й Сейм состоялись 3 октября, а 15 октября Центральная избирательная комиссия официально утвердила их результаты.

Таким образом, спустя более двух недель после голосования сроки начала официальных переговоров о формировании будущего правительства по-прежнему остаются неизвестными.