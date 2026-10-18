Он вошел в историю как Фома Неверующий, потому что именно он показал нам, что нужно верить в Господа, не имея доказательств. В народе его считали покровителем достатка и благодарили за возможность сделать запасы.

О чем вспоминают в Церкви 19 октября 2026 года

Фома был современником Иисуса и жил в Галлилейском городе Панеады, он был простым рыбаком. Имя его означает близнец, но в истории не сохранилась информация, был ли у Фомы брат. Поэтому еще одна версия возникновения имени — у будущего апостола с рождения были сросшимися указательный и средний пальцы (именно ими впоследствие он осязал раны воскресшего Иисуса).

Он жил очень тихо, но однажды оказался свидетелем проповеди Христа, после чего, бросив дом и промысел, отправился вслед за ним. Он с той поры вместе с 11 другими избранными учениками следовал за Иисусом.

Этот апостол вошел в историю как Фома Неверующий, он — один из самых необычных учеников Иисуса. А кличку он получил по случившемуся с ним удивительному происшествию.

Как гласит Евангелие от Иоанна, Фома отсутствовал, когда воскресший Иисус явился ученикам. Вернувшись и услышав от них о чуде, он отказался верить их словам — сильное горе и любовь к Христу не дали ему на слово поверить в давно предсказанное. Апостолы после этого все собрались в доме Фомы, и тут к ним опять явился Господь, предложив Фоме рукой осязать свои раны. И тогда Фома уже поверил в чудо.

Как описывал Иоанн Златоуст, после этого события Фома стал сильнее всех в вере, он обошел с проповедью почти всю землю. Потому, видимо, не присутствовал он и при Успении Богородицы. Вернувшись после ее захоронения, он просил открыть ее могилу, чтобы проститься. Так стало ясно, что тела в погребальной пещере нет — она была взята на небо в своем телесном воплощении.

Он основал церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Именно в последнем государстве он принял мученическую кончину. Он попал в застенки за обращение в свою веру сына правителя города Мелиапора. Частицы его мощей хранятся в Индии, Италии, Венгрии, на Афоне.

Смысл праздника

После того как Фома, потрогав его раны, поверил в воскресение Иисуса, тот сказал ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие». Вот так и нам следует веровать.

Народные приметы погоды

Нет ветра — скоро похолодает. Дым и туман стелются — близится ненастье. Прилетели птицы с севера — грядут ранние холода. Землю припорошило снегом, зима установится на Матрону Московскую, к 22 ноября.

Что можно делать 19 октября 2026 года

Пора делать подсчет запасов на зиму. В этот день очень важно проявить бережливость. Отличный день, чтобы начать посещать какие-либо курсы, чтобы учиться новому.

Что нельзя делать 19 октября 2026 года