18 октября 2026 года вспоминаются мученицы Харитина Амисийская и Харитина Литовская. В народе день называли Харитина — первая ткачиха. Связано это с тем, что с этого дня начинались швейные и ткацкие работы. Святых считали покровительницами швей и рукоделия.

О чем вспоминают в Церкви 18 октября 2026 года

Харитина Амисийская. Будущая святая жила в начале IV века в Киликии в правлении императора Диоклетиана, который был гонителем христиан. Харитина была служанкой язычника по имени Клавдий. На нее донесли, и глава города велел господину отправить девушку на допрос. Клавдий был удручен, стал плакать, но Харитина ободрила его и утешила. Издеваясь над ней, ей коротко остригли волосы, что было позором в то время. Но Божественной силой волосы снова отросли. Ее мучили и пытали, но раны зарастали. Ее повели в публичный дом, чтобы обесчестить. Харитина взмолилась Богу, и тот забрал ее душу до того, как случилось бесчестие. Тело ее бросили в море, но оно чудесным образом было вынесено на берег. Его нашел Клавдий и похоронил. Харитина Литовская. Мы немного знаем про жизнь Харитины — главным источником информации является надпись на ее надгробии, которое находится в Великом Новгороде в церкви Петра и Павла на Синичьей горе. Там значится, что Харитина была из рода литовских князей, а также являлась инокиней Петропавловского монастыря, к которому относится данная церковь. Предположительно, Харитина родилась во время первого правителя Литовского княжества Миндовга. Князь старался собрать максимальное количество земель, это привело к кровавым междоусобицам, ведь далеко не все властители мелких территорий добровольно соглашались признать власть Миндовга. Часть знатных семей вынуждена была покинуть родину. Также видимо поступили и родители Харитины, которые бежали в Новгород. Когда дочь подросла, ее просватали за князя Федора. Он был сыном князя Ярослава Всеволодовича и братом Александра Невского. Все обещало самую счастливую жизнь, но накануне свадьбы жених заболел и скончался. Отец жениха был убит горем — он отдал предназначавшиеся отцу невесты дары и отпустил ее, чтобы она нашла иного суженного. Но Харитина отказалась от такой судьбы и приняла решение остаться на родине жениха и уйти в монастырь. Она постриглась в монахини в монастыре на Синичьей горе. Имя девушки означало «творящая милосердие», и Харитина совершенно соответствовала ему. Она отличалась внимание к чужому горю, умением и готовностью помочь всякому. Ее духовная сила привела к тому, что ей предложили стать игуменьей. Она до смерти оставалась образцом смирения и аскетизма. Харитина ушла из жизни в 1281 году, в день памяти своей духовной покровительницы Харитины Амиссийской.

Смысл праздника

Сохранить душу чистой и посвятить жизнь Богу — это самая завидная судьба.

Народные приметы погоды

— Облака идут против ветра — скоро выпадет снег.

— Безветренная погода — к похолоданию.

— Снега нет — зима придет позднее обычного.

— Листья еще не опали — зима будет суровой.

Что можно делать 18 октября 2026 года

— Прекрасный день для рукоделия — шитья, вышивания, вязания.

— Прекрасный день для любых работ по дому.

— Принято в этот день вернуть все долги.

Что нельзя делать 18 октября 2026 года

— Нельзя одеваться пестро и вычурно, нужно помнить о скромности.

— Плохой день для начала романа.

— Очень плохо переезжать.