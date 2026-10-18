Неизвестный летательный аппарат, из-за которого утром 18 октября воздушную тревогу объявили в Литве и трех краях Латвии, предположительно взорвался на территории Литвы, недалеко от латвийской границы.

Поднятые по тревоге истребители НАТО его не сбивали. Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии (НВС).

По информации военных, в воскресенье, 18 октября, в период с 6:00 до 8:00 в воздушном пространстве Литвы был обнаружен неопознанный объект, предположительно беспилотный летательный аппарат. Его появление вызвало воздушную тревогу сразу в нескольких регионах.

Поскольку имеющиеся данные указывали на высокую вероятность проникновения объекта в воздушное пространство Латвии, было принято решение задействовать систему экстренного оповещения населения в Баускском, Айзкраукльском и Огрском краях.

Жители этих территорий получили предупреждения на мобильные телефоны с рекомендацией оставаться в помещениях, закрыть окна и двери и соблюдать принцип двух стен.

Для реагирования на потенциальную угрозу в воздух были подняты истребители НАТО, выполняющие миссию по защите воздушного пространства стран Балтии.

Однако, согласно имеющейся на данный момент информации, истребители не сбивали подозрительный объект.

Военные допускают, что неопознанный летательный аппарат мог взорваться самостоятельно.

Предполагаемое место происшествия находится в Пасвальском районе на севере Литвы, неподалеку от границы с Латвией.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники литовской полиции. Они проводят первоначальные следственные действия, осматривают территорию и собирают доказательства.

Происхождение подозрительного объекта, а также обстоятельства и возможная причина взрыва пока остаются неизвестными. Расследование продолжается.

Также пока не сообщается о связи произошедшего с массовой атакой дронов на Петербург и Ленинградскую область, о которой мы писали здесь

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