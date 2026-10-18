В Латвии есть места, где на целый квадратный километр приходится всего один житель. Пока в крупных городах тысячи людей живут бок о бок, в отдельных сельских районах страны можно преодолеть немалое расстояние, так и не встретив ни одного человека.

Центральное статистическое управление (ЦСУ) выяснило, где в Латвии самая низкая и самая высокая плотность населения.

Согласно данным ЦСУ, в начале 2026 года самыми малонаселенными территориями Латвии оказались Сакская, Лидумниекская, Звардская и Анцская волости. Во всех четырех плотность населения составляла всего один человек на квадратный километр.

Разумеется, это не означает, что жители равномерно распределены по территории. В одних местах могут находиться небольшие деревни и отдельные хутора, а на значительных пространствах вообще нет жилых домов.

Для сравнения: в среднем по Латвии на одном квадратном километре проживает 30 человек. Таким образом, плотность населения в самых малонаселенных волостях страны в 30 раз ниже среднего показателя.

А где в Латвии живут теснее всего?

На противоположном конце рейтинга оказались Рига, Огре и Резекне — населенные пункты с самой высокой плотностью населения.

Лидером остается столица. В начале 2026 года на одном квадратном километре Риги проживали 2322 человека. Однако по сравнению с началом 2025 года этот показатель сократился на 32 человека.

В Огре плотность населения составила 1569 человек на квадратный километр — на 17 меньше, чем годом ранее.

Третье место занимает Резекне, где на одном квадратном километре проживали 1525 человек. Год назад этот показатель составлял 1546 человек.

Таким образом, даже в самых густонаселенных городах Латвии плотность населения постепенно снижается.

Контраст впечатляет: если в Риге на одном квадратном километре живут более 2300 человек, то в самых малонаселенных волостях — в среднем всего один. Иными словами, плотность населения столицы более чем в две тысячи раз превышает показатели самых безлюдных уголков страны.