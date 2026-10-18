Экспорт деревянной мебели из Латвии продолжает сокращаться. За первые восемь месяцев 2026 года его объем снизился на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом импорт мебели из Китая вырос сразу на 58,1%, свидетельствуют данные Министерства земледелия Латвии.

С января по август Латвия экспортировала деревянную мебель на общую сумму 130,593 млн евро. Годом ранее этот показатель составлял 138,688 млн евро.

Главным покупателем латвийской деревянной мебели по-прежнему остается Дания. За восемь месяцев туда было поставлено продукции на 35,907 млн евро — на 3,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Несмотря на снижение поставок, доля Дании в общем объеме латвийского мебельного экспорта даже увеличилась — с 26,8% до 27,5%.

Кто покупает латвийскую мебель?

На втором месте среди экспортных рынков находится Швеция, куда за восемь месяцев было продано деревянной мебели на 12,439 млн евро. Это на 2,3% больше, чем годом ранее. Доля Швеции в общем экспорте выросла с 8,8% до 9,5%.

Практически такой же объем продукции был отправлен в Германию — на 12,409 млн евро. Однако здесь наблюдается заметный спад: экспорт сократился на 12,8%, а доля Германии снизилась с 10,3% до 9,5%.

Импорт тоже сокращается, но Китай наращивает поставки

Одновременно в Латвии снизился и импорт деревянной мебели. За январь–август 2026 года в страну было ввезено такой продукции на 53,23 млн евро — на 8,3% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда импорт составлял 58,041 млн евро.

Крупнейшим поставщиком деревянной мебели на латвийский рынок остается Польша. За восемь месяцев из этой страны было импортировано продукции на 19,746 млн евро, что на 12,3% больше, чем годом ранее.

В результате доля Польши в общем объеме импорта деревянной мебели увеличилась с 30,3% до 37,1%. Таким образом, более трети всей импортируемой в Латвию деревянной мебели поступает именно из Польши.

Второе место занимает Литва. Поставки из соседней страны составили 8,105 млн евро, сократившись на 8,2%. При этом доля Литвы в структуре импорта осталась неизменной — 15,2%.

Самый заметный рост продемонстрировал Китай. За восемь месяцев Латвия импортировала китайскую деревянную мебель на 7,029 млн евро, что на 58,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Доля Китая в общем объеме импорта увеличилась с 7,7% до 13,2%. Таким образом, китайские производители заметно укрепили свои позиции на латвийском мебельном рынке.