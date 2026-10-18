Наша читательница-пенсионерка Любовь, которая, как и другие клиенты «Латвияс газе»/Latvijas Gāze (ЛГ, LG), получила в начале октября уведомление о новом тарифе, возмущается: «Мне абсолютно непонятно из их письма, сколько же теперь придется платить?».

Что сообщает ЛГ: «Информируем вас, что цена природного газа по тарифному плану UNIVERSĀLAIS на следующий период поставки — с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года — составит 0,07500 евро/кВт·ч. С учётом акцизного налога (0,00595 евро/кВт·ч) и НДС (21%) окончательная цена составит 0,09795 евро/кВт·ч».

Какой теперь будет счет по сравнению с прежним? Сколько эта прибавка «отъест» за месяц из бюджета конкретной пенсионерки? Где найти подробности? Почему произошел рост цен? Ответов в официальном сообщении нет.

Отметим от себя: подобные уведомления от компаний, похоже, сделанные искусственным интеллектом (ИИ) по плохо составленному «промпту» (запросу к ИИ), стали в наше время уже привычными.

Где уважение к клиенту, дополнительные пояснения и индивидуальный подход, если это пожилой человек? Это что-то из другой эпохи.

Что ж, «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Давайте разбираться, уважаемые читатели.

Составляющие цены

Итак, полученное сообщение от Latvijas Gāze означает, что на предстоящий отопительный сезон для жилья пенсионерки устанавливается новая цена непосредственно на природный газ.

Но не забудем и про другие поборы. Как мы знаем, указанные 0,09795 евро/кВт·ч — это цена только за сам газ как товар. Итоговый ежемесячный счет от Latvijas Gāze состоит из нескольких позиций. Туда входят:

Цена газа (те самые 0,09795 евро/кВт·ч).

Тариф на передачу (забирает компания Conexus Baltic Grid).

Тариф на распределение (компания Gaso), который включает как переменную часть за объем, так и фиксированную ежемесячную плату за мощность подключения (минимум 6,00 евро в месяц + НДС для квартир).

«Сколько же мне теперь придется платить?»

1. Если вы используете газ для отопления:

Ранее (в прошлый зимний период) базовая цена составляла 0,04500 евро/кВт·ч. Новый тариф (0,09795 евро/кВт·ч) означает повышение стоимости самого газа примерно на 66%. То есть ваши ежемесячные счета за отопление заметно вырастут.

2. Если же вы используете газ только для плиты, то есть приготовления пищи:

Прежний тариф составлял 0,06900 евро/кВт·ч (с налогами — 0,08809 евро/кВт·ч). Новый тариф выше предыдущего примерно на 11%.

Учитывая небольшое потребление газа плитой (до 4 кубометров в месяц), в денежном выражении прирост составит около полутора-двух евро в месяц.