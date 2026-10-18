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Осень приготовила латвийцам приятный сюрприз: какой будет погода в воскресенье 0 111

Наша Латвия
Дата публикации: 18.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Октябрь

В воскресенье небо прояснится и выглянет солнце, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Хотя утром в воскресенье небо над страной еще будет облачным, в течение дня оно постепенно прояснится с северо-запада и выглянет солнце. Утром местами на востоке сохранится туман, дымка.

Ветер продолжит дуть от слабого до умеренного с северной стороны, и существенных осадков не ожидается. Столбик термометра поднимется до отметки +9…+13 градусов.

В Риге облака также рассеются, и погода будет преимущественно солнечной и сухой. Сохранится северный ветер, температура воздуха повысится до +10…+12 градусов. - придумай интригующий заголовок

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#Рига #Латвия #прогноз #осень #солнце #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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