В воскресенье небо прояснится и выглянет солнце, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Хотя утром в воскресенье небо над страной еще будет облачным, в течение дня оно постепенно прояснится с северо-запада и выглянет солнце. Утром местами на востоке сохранится туман, дымка.

Ветер продолжит дуть от слабого до умеренного с северной стороны, и существенных осадков не ожидается. Столбик термометра поднимется до отметки +9…+13 градусов.

В Риге облака также рассеются, и погода будет преимущественно солнечной и сухой. Сохранится северный ветер, температура воздуха повысится до +10…+12 градусов. - придумай интригующий заголовок