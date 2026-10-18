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После многомиллионных убытков LDz Cargo выставляет на торги десятки вагонов 1 336

Наша Латвия
Дата публикации: 18.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вагоны

Дочернее предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) — компания LDz Cargo — выставляет на электронный аукцион 28 подержанных крытых грузовых вагонов. Торги пройдут 20 и 21 октября, свидетельствует информация, опубликованная на сайте компании.

Все вагоны разделены на восемь лотов. Самая высокая стартовая цена — 246 500 евро — установлена за партию из пяти крытых вагонов. Самый дешевый лот, включающий три вагона, предлагается по начальной цене 51 600 евро.

Торги будут проходить по принципу повышения цены. Минимальный шаг аукциона для всех лотов составит 100 евро.

Аукцион начнется во вторник, 20 октября, и завершится в среду, 21 октября, на электронной площадке auctioncargo.ldz.lv.

Продажа вагонов проходит на фоне ухудшения финансовых показателей LDz Cargo.

По итогам 2025 года оборот компании составил 77,111 млн евро, что на 23,2% меньше, чем годом ранее. При этом предприятие завершило год с убытками в размере 5,348 млн евро, тогда как в 2024 году работало с прибылью.

В октябре прошлого года в рамках реорганизации к LDz Cargo были присоединены два других дочерних предприятия Latvijas dzelzceļš — LDz ritošā sastāva serviss и LDz loģistika.

В состав концерна LDz также входят компания LatRailNet, отвечающая за определение платы за пользование железнодорожной инфраструктурой и распределение ее пропускной способности, а также охранное предприятие LDz apsardze.

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#Латвия #бизнес #аукцион #убытки
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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