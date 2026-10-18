Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что его страна выражает сожаление в связи с инцидентом, произошедшим утром 18 октября в воздушном пространстве стран Балтии.

По его словам, инцидент, вероятно, стал следствием "российских мер радиоэлектронной борьбы, направленных на изменение курса беспилотников во время операции против законных военных целей на территории России".

"Мы приносим извинения за любые неудобства, риски и беспокойство, которые это могло вызвать", – заявил Тихий.

We regret the incident that occurred this morning in Lithuanian airspace, which may have resulted from Russian electronic warfare diverting drones during an operation against legitimate military targets in Russia. We apologise for any disruption, risks, and concern this may have caused. We are committed to sharing all relevant information with our Lithuanian partners to establish the full circumstances of the incident. We will continue to work closely together to prevent similar incidents in the future. We sincerely thank Lithuania, our ally, for supporting Ukraine in countering Russian aggression, which is the root case of the security threats in our region. — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) October 18, 2026

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что Украина обязуется предоставить всю соответствующую информацию партнерам для выяснения всех обстоятельств инцидента.

"Мы и впредь будем тесно сотрудничать, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Мы искренне благодарим Литву, нашего союзника, за поддержку Украины в противодействии российской агрессии, которая является основной причиной угроз безопасности в нашем регионе", – добавил Тихий.

Как сообщал bb.lv, неизвестный летательный аппарат, из-за которого утром 18 октября воздушную тревогу объявили в Литве и трех краях Латвии, предположительно взорвался на территории Литвы, недалеко от латвийской границы.