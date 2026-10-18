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В Киеве извинились за неудобства, связанные с боевым дроном, который сегодня летал рядом с Латвией 1 1702

Наша Латвия
Дата публикации: 18.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: дрон
ФОТО: BB.LV/AI

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что его страна выражает сожаление в связи с инцидентом, произошедшим утром 18 октября в воздушном пространстве стран Балтии.

По его словам, инцидент, вероятно, стал следствием "российских мер радиоэлектронной борьбы, направленных на изменение курса беспилотников во время операции против законных военных целей на территории России".

"Мы приносим извинения за любые неудобства, риски и беспокойство, которые это могло вызвать", – заявил Тихий.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что Украина обязуется предоставить всю соответствующую информацию партнерам для выяснения всех обстоятельств инцидента.

"Мы и впредь будем тесно сотрудничать, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Мы искренне благодарим Литву, нашего союзника, за поддержку Украины в противодействии российской агрессии, которая является основной причиной угроз безопасности в нашем регионе", – добавил Тихий.

Как сообщал bb.lv, неизвестный летательный аппарат, из-за которого утром 18 октября воздушную тревогу объявили в Литве и трех краях Латвии, предположительно взорвался на территории Литвы, недалеко от латвийской границы.

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#Литва #Латвия #безопасность #извинения #агрессия #дроны #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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