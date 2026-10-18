Родители детей, испытывающих трудности с поведением или столкнувшихся с различными зависимостями, могут обратиться за комплексной помощью специалистов.

Центр защиты детей Латвии (BAC) объявил прием заявок на специальную программу поддержки. Подростки старше 14 лет могут обратиться за помощью самостоятельно, без участия родителей.

Как сообщает агентство LETA, заявки принимаются до 25 октября 2026 года. Программа предназначена для детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет включительно, у которых уже имеются проблемы с поведением или зависимостями либо существует риск их возникновения.

Главная особенность программы — индивидуальный подход к каждому ребенку. Специалисты оценят его потребности, определят, какая помощь необходима, и составят соответствующий план поддержки.

В зависимости от ситуации ребенку и его семье могут предложить индивидуальные консультации специалистов, групповые занятия, а при необходимости — более интенсивную помощь с обеспечением безопасной среды.

Особое внимание уделяется своевременному выявлению проблем, чтобы не допустить их усугубления и помочь ребенку справиться с трудностями на раннем этапе.

Цель программы — обеспечить согласованную работу специалистов разных направлений, улучшить психологическое и социальное благополучие детей, помочь им адаптироваться в обществе и поддержать семьи, оказавшиеся в сложной ситуации.

Помощь предоставляется в рамках проекта «Меры поддержки детей с проблемами поведения или зависимостями и их семей», софинансируемого Европейским социальным фондом Plus.

Программу реализует Центр защиты детей совместно с Латвийским фондом поддержки детей, Центром Resilience, а также самоуправлениями Риги, Вентспилса, Даугавпилса, Баускского, Ропажского и Валмиерского краев.