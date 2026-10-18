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В Саласпилсе поезд сбил человека: пострадавший в тяжелом состоянии, без сознания 0 527

Наша Латвия
Дата публикации: 18.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скорая помощь

В воскресенье, 18 октября, в Саласпилсе произошел тяжелый несчастный случай на железной дороге.

Поезд, следовавший по маршруту Лиелварде — Рига, сбил пешехода, который по неизвестной причине решил пересечь закрытый железнодорожный переезд, несмотря на предупреждающие сигналы.

Как сообщила агентству LETA представитель предприятия Pasažieru vilciens, Сигита Паула, происшествие случилось на железнодорожном переезде в Саласпилсе. В момент приближения поезда переезд был закрыт, а предупреждающая сигнализация работала.

Несмотря на это, человек попытался пересечь железнодорожные пути и попал под поезд.

На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции и Службы неотложной медицинской помощи.

По информации полиции, сообщение о происшествии поступило в воскресенье примерно в 16:59.

Человека с многочисленными травмами различных частей тела в бессознательном состоянии доставили в больницу.

Государственная полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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#Саласпилс #поезд #травмы #несчастный случай
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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