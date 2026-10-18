Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В трех краях Латвии объявлена угроза в воздушном пространстве: подняты истребители НАТО (ДОПОЛНЕНО) 2 2611

Наша Латвия
Дата публикации: 18.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тревога

В воскресенье, 18 октября, с 7:40 утра в воздушном пространстве Латвии объявлена угроза на территории Баускского, Айзкраукльского и Огрского краев.

Жители Баускского, Огрского и Айзкраукльского краев получили экстренные оповещения на мобильные телефоны о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. Населению рекомендуют оставаться в помещениях и соблюдать меры безопасности.

Как сообщает агентство LETA, предупреждения были распространены через систему сотового оповещения населения.

Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) сообщили жителям указанных территорий о возможной опасности с воздуха и призвали соблюдать следующие меры предосторожности:

  • Оставаться внутри зданий и по возможности не выходить на улицу.
  • Соблюдать принцип двух стен — находиться в помещении, отделенном от улицы как минимум двумя стенами, чтобы снизить риск поражения осколками.
  • Закрыть окна и двери.
  • При обнаружении низколетящего, подозрительного или потенциально опасного объекта не приближаться к нему и незамедлительно звонить по номеру 112.

В небе над странами Балтии активизированы истребители НАТО, участвующие в миссии по патрулированию воздушного пространства.

При этом в опубликованном сообщении НВС не уточняется, какой именно объект стал причиной объявления угрозы, был ли зафиксирован факт нарушения воздушного пространства Латвии и как долго будут действовать меры повышенной готовности.

В свою очередь, в Литве из-за возможного появления беспилотника объявлен красный, наивысший уровень воздушной тревоги в Паневежском и Шяуляйском уездах. Жители получили экстренные предупреждения на мобильные телефоны.

Передает литовское общественное СМИ LRT.

По последней информации Национального центра управления кризисами Литвы, обнаруженный воздушный объект движется в направлении Латвии.

В связи с потенциальной угрозой население двух литовских уездов было оповещено через систему экстренного предупреждения.

Пока официально не подтверждено, что обнаруженный в Литве объект является беспилотником, а также что именно он стал причиной объявления тревоги в Латвии.

×
#НАТО #Латвия #безопасность #угроза #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
5
1
1
0
2
4

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Харитина Амисийская
Изображение к статье: Мать и сын за домашним бюджетом
Изображение к статье: мусорники
Изображение к статье: рыбалка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Октябрь
Наша Латвия
В мире
Изображение к статье: Яблоки и тыква
Люблю!
Изображение к статье: Опасность в воздухе
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Процедуры, которые стоматологи не рекомендуют
Люблю!
Изображение к статье: газ Эксклюзив!
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Октябрь
Наша Латвия
В мире
Изображение к статье: Яблоки и тыква
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео