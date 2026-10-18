В воскресенье, 18 октября, с 7:40 утра в воздушном пространстве Латвии объявлена угроза на территории Баускского, Айзкраукльского и Огрского краев.
Жители Баускского, Огрского и Айзкраукльского краев получили экстренные оповещения на мобильные телефоны о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. Населению рекомендуют оставаться в помещениях и соблюдать меры безопасности.
Как сообщает агентство LETA, предупреждения были распространены через систему сотового оповещения населения.
Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) сообщили жителям указанных территорий о возможной опасности с воздуха и призвали соблюдать следующие меры предосторожности:
- Оставаться внутри зданий и по возможности не выходить на улицу.
- Соблюдать принцип двух стен — находиться в помещении, отделенном от улицы как минимум двумя стенами, чтобы снизить риск поражения осколками.
- Закрыть окна и двери.
- При обнаружении низколетящего, подозрительного или потенциально опасного объекта не приближаться к нему и незамедлительно звонить по номеру 112.
В небе над странами Балтии активизированы истребители НАТО, участвующие в миссии по патрулированию воздушного пространства.
При этом в опубликованном сообщении НВС не уточняется, какой именно объект стал причиной объявления угрозы, был ли зафиксирован факт нарушения воздушного пространства Латвии и как долго будут действовать меры повышенной готовности.
В свою очередь, в Литве из-за возможного появления беспилотника объявлен красный, наивысший уровень воздушной тревоги в Паневежском и Шяуляйском уездах. Жители получили экстренные предупреждения на мобильные телефоны.
Передает литовское общественное СМИ LRT.
По последней информации Национального центра управления кризисами Литвы, обнаруженный воздушный объект движется в направлении Латвии.
В связи с потенциальной угрозой население двух литовских уездов было оповещено через систему экстренного предупреждения.
Пока официально не подтверждено, что обнаруженный в Литве объект является беспилотником, а также что именно он стал причиной объявления тревоги в Латвии.
Оставить комментарий(2)