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Воздушная тревога в трех краях Латвии отменена: угроза пришла со стороны Литвы 3 1593

Наша Латвия
Дата публикации: 18.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Опасность в воздухе

В воскресенье утром, 18 октября, жители Баускского, Огрского и Айзкраукльского краев получили экстренные предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии.

Однако примерно через полчаса тревога была отменена. Как выяснилось, предупреждение было связано с подозрительным воздушным объектом, двигавшимся со стороны Литвы.

Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Национальные вооруженные силы Латвии (НВС).

Утром жителям трех краев через систему сотового оповещения были разосланы сообщения о потенциальной опасности. На портале 112.lv военные рекомендовали населению оставаться в помещениях, закрыть окна и двери, а также соблюдать принцип двух стен — находиться в наиболее защищенной части здания, отделенной от улицы как минимум двумя стенами.

При обнаружении низколетящего или подозрительного объекта жителей призывали не приближаться к нему и немедленно сообщать по телефону 112.

Спустя примерно полчаса Национальные вооруженные силы сообщили, что угроза миновала.

Как рассказал агентству LETA председатель Огрской краевой думы Андрис Крауя, самоуправление получило информацию о возможной воздушной угрозе со стороны Литвы.

Муниципальные службы оперативно отреагировали на предупреждение. В учреждениях самоуправления людей перевели в безопасные места с соблюдением принципа двух стен.

«До воздушного пространства Латвии ничего не долетело. Тревога была предварительной, с учетом траектории движения объекта. Получилось своего рода учение, и хорошо, что так», — отметил Крауя.

Ранее Вооруженные силы Литвы сообщили об объявлении красного уровня воздушной тревоги в Паневежском и Шяуляйском уездах из-за возможного беспилотника.

По информации литовского Национального центра управления кризисами, подозрительный объект двигался в направлении Латвии.

Напомним, в начале лета жители Латгалии и Видземе уже неоднократно получали предупреждения о возможной угрозе с воздуха. Тогда на территории Латвии были зафиксированы случаи падения и взрывов беспилотников.

Предположительно, эти инциденты были связаны с дронами, задействованными в российско-украинской войне, которые приближались к воздушному пространству Латвии или проникали в него.

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#Литва #Украина #Латвия #безопасность #дроны #Россия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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