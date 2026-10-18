До редакции можно доехать без пробок.
Уважаемые читатели наверняка обратили внимание на перемену почтового адреса латвийской газеты «СЕГОДНЯ». Да, теперь мы живем на улице Балта. Зря говорят, что переезд равен двум пожарам. Как бы не так – мы, журналисты, люди легкие на подъем.
И буквально на следующий день после того, как наш многочисленный багаж был доставлен на новое место, а компьютерные сети смонтированы, читатели уже держали в руках свежий номер газеты «СЕГОДНЯ».
Ваш автор более всего – 21 год – проработал именно в Пардаугаве. Редакции были в Доме Печати, на улицах Мукусалас и Мартиня.
Теперь самое время оглянуться вокруг – а ведь это чудненький, старинный микрорайон, который так и тянет назвать в оригинале – Ilgezeem. В 1226 году Ригу посетил папский легат Вильгельм Моденский. От щедрот итальянский кардинал подарил знаменитому конвенту Святого Духа земли на левом берегу Двины. Монахи назвали свою усадьбу Двором Святого Духа – на нижненемецком Hilgen geest have. Со временем возник поселок, название которого переняли у монашеской усадьбы, и так появился на карте Hilgen geest zeem. Через столетия разговорная речь внесла свои изменения, и ныне это место называется Ильгюциемсом!
Ваш автор с главным редактором Андреем Шведовым.
Улица Балта, в свою очередь, возникла в 1861 году как Weissenhöfsche Straße. «Белая усадьба» принадлежала знатным остзейским баронам – Далю, Меллеру, Буксгевдену. Последний, которого русские запросто звали Карлом Карловичем (1865-1935), был шталмейстером двора императора Александра III и послом Империи в Дании, потом эмигрировал. Оставшийся же за старшего в имении герр Унифер сжег поместье в 1944 году и бежал в Рейх…
Тем не менее, элементы мелкопоместного быта и по сейчас встречаются в окрестностях. Как мило смотрится, к примеру, этот каменный особнячок с сушащимся бельишком. Или отдельно стоящий домик в возрасте эдак за 120, предлагающий дары японской кулинарии. В 10-м доме расположена готичная Вальдорфская школа – ее возвели по проекту выдающегося зодчего Рейнгольда Шмелинга.
Рядом с редакцией – старинная фабрика.
Системообразующим же комплексом является текстильная промышленная зона. Фридрих Поссе основал шерстяную фабрику в 1886 году, а затем, к 1899 году, тут возвели капитальные строения с уникальной ребристой крышей, с окнами, обеспечивавшими освещение в течение всего дня. Административное здание было 7-этажным! Наш рижский Манчестер. Пройдя всевозможные тревоги XX века – в том числе эвакуацию в Москву в Первую Мировую, национализацию, переход под германскую оккупационную власть, в итоге Rīgas tekstils стал передовиком плановой индустрии, появились новые производственный и дизайнерский корпуса.
В последнем нынче и расположен бизнес-центр, где среди прочих предприятий выпускается Ваша газета. А рядом теплится всевозможная экономическая реальность, действуют люди труда.
Классики отечественной журналистики – Павел Кириллов и Абик Элкин.
Оставить комментарий