Уважаемые читатели наверняка обратили внимание на перемену почтового адреса латвийской газеты «СЕГОДНЯ». Да, теперь мы живем на улице Балта. Зря говорят, что переезд равен двум пожарам. Как бы не так – мы, журналисты, люди легкие на подъем.

И буквально на следующий день после того, как наш многочисленный багаж был доставлен на новое место, а компьютерные сети смонтированы, читатели уже держали в руках свежий номер газеты «СЕГОДНЯ».

Ваш автор более всего – 21 год – проработал именно в Пардаугаве. Редакции были в Доме Печати, на улицах Мукусалас и Мартиня.

Теперь самое время оглянуться вокруг – а ведь это чудненький, старинный микрорайон, который так и тянет назвать в оригинале – Ilgezeem. В 1226 году Ригу посетил папский легат Вильгельм Моденский. От щедрот итальянский кардинал подарил знаменитому конвенту Святого Духа земли на левом берегу Двины. Монахи назвали свою усадьбу Двором Святого Духа – на нижненемецком Hilgen geest have. Со временем возник поселок, название которого переняли у монашеской усадьбы, и так появился на карте Hilgen geest zeem. Через столетия разговорная речь внесла свои изменения, и ныне это место называется Ильгюциемсом!

Ваш автор с главным редактором Андреем Шведовым.

Улица Балта, в свою очередь, возникла в 1861 году как Weissenhöfsche Straße. «Белая усадьба» принадлежала знатным остзейским баронам – Далю, Меллеру, Буксгевдену. Последний, которого русские запросто звали Карлом Карловичем (1865-1935), был шталмейстером двора императора Александра III и послом Империи в Дании, потом эмигрировал. Оставшийся же за старшего в имении герр Унифер сжег поместье в 1944 году и бежал в Рейх…

Тем не менее, элементы мелкопоместного быта и по сейчас встречаются в окрестностях. Как мило смотрится, к примеру, этот каменный особнячок с сушащимся бельишком. Или отдельно стоящий домик в возрасте эдак за 120, предлагающий дары японской кулинарии. В 10-м доме расположена готичная Вальдорфская школа – ее возвели по проекту выдающегося зодчего Рейнгольда Шмелинга.

Рядом с редакцией – старинная фабрика.

Системообразующим же комплексом является текстильная промышленная зона. Фридрих Поссе основал шерстяную фабрику в 1886 году, а затем, к 1899 году, тут возвели капитальные строения с уникальной ребристой крышей, с окнами, обеспечивавшими освещение в течение всего дня. Административное здание было 7-этажным! Наш рижский Манчестер. Пройдя всевозможные тревоги XX века – в том числе эвакуацию в Москву в Первую Мировую, национализацию, переход под германскую оккупационную власть, в итоге Rīgas tekstils стал передовиком плановой индустрии, появились новые производственный и дизайнерский корпуса.

В последнем нынче и расположен бизнес-центр, где среди прочих предприятий выпускается Ваша газета. А рядом теплится всевозможная экономическая реальность, действуют люди труда.

Классики отечественной журналистики – Павел Кириллов и Абик Элкин.