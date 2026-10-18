Стоимость квартир в типовых многоквартирных домах на подступах к Риге продолжает увеличиваться. С начала 2026 года в отдельных городах цены выросли уже на 11%.

Об этом свидетельствуют данные последнего обзора рынка недвижимости компании Arco Real Estate.

В сентябре рост цен на серийные квартиры был зафиксирован в Елгаве и Саласпилсе. В Огре и Каугури стоимость жилья за месяц не изменилась, однако по сравнению с началом года квартиры там также заметно подорожали.

В Елгаве средняя цена квартир в сентябре увеличилась на 0,9%, достигнув 807 евро за квадратный метр. С начала года жильё в типовых домах подорожало на 5%.

В Саласпилсе месячный рост оказался значительно скромнее — всего 0,1%. Средняя стоимость квадратного метра достигла 913 евро. При этом с начала 2026 года цены выросли на 8%.

В Огре сентябрь обошёлся без изменений: средняя стоимость квадратного метра осталась на уровне 977 евро. Однако именно здесь зафиксирован самый значительный рост среди рассматриваемых населённых пунктов с начала года — на 11%.

В Каугури (Юрмала) цены также остались на уровне августа — 887 евро за квадратный метр. По сравнению с началом года квартиры подорожали на 7%.