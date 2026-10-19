В ближайшие две недели в Латвии сохранится необычно теплая для конца октября погода. По прогнозам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), средняя температура воздуха будет как минимум на три градуса выше климатической нормы. Самыми теплыми днями этой недели могут стать среда и четверг, когда столбики термометров поднимутся до +16 градусов.

В Латвии ожидается продолжительный период теплой осенней погоды. Согласно новейшим прогнозам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), на этой и следующей неделе средняя температура воздуха будет превышать климатическую норму не менее чем на три градуса, сообщает агентство ЛЕТА.

В ближайшие дни погода будет преимущественно сухой, с переменной облачностью. Однако ночные заморозки пока полностью не исключены.

В среду и четверг — до +16 градусов

В ночь на вторник, 20 октября, температура воздуха местами еще может опуститься до −1…−2 градусов. В последующие ночи станет теплее, а днем температура заметно повысится.

В среду и четверг, 21 и 22 октября, воздух в Латвии прогреется до +11…+16 градусов.

После этого дневная температура несколько снизится, однако погода по-прежнему останется теплее обычной для этого времени года.

К концу недели станет больше облаков и дождей

Во второй половине текущей недели характер погоды постепенно изменится. Небо чаще будет затянуто облаками, временами ожидаются дожди. Такая погода, согласно прогнозам, сохранится и на следующей неделе.

Ветер будет преимущественно умеренным, южного и юго-восточного направлений.

Несмотря на увеличение облачности и вероятность осадков, существенного похолодания пока не прогнозируется.

Ноябрь тоже может оказаться теплее обычного

По предварительным расчетам ECMWF, повышенная температура воздуха может сохраниться и в ноябре. Ожидается, что первый месяц календарного предзимья в Латвии также будет теплее климатической нормы.

При этом количество осадков в ближайшие недели прогнозируется близким к обычным для этого времени года значениям.

Таким образом, хотя в конце октября погода станет более облачной и дождливой, продолжительного периода холодов в ближайшие две недели синоптики пока не ожидают.