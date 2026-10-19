Вашему автору несколько раз в неделю доводится пересекать сердце любимого города — Вецригу, и могу засвидетельствовать на собственном опыте, что туристов этим летом стало чуточку больше. Возможно ли, что все эти люди появились у нас благодаря специально организованному празднику?

Ведь пьянка без тоста — это просто пьянка, а пьянка с тостом — политическое мероприятие. Юбилейный год Риги ознаменовался масштабными торжествами, итоги которых подвели на прошлой неделе на заседании муниципальной Комиссии по культуре.

Инфлюэнсеры несут славу по миру

Термином «инфлюэнсер» обозначают авторитетного пользователя социальных сетей или лидера мнений, который влияет на решения, поведение и выбор своей аудитории посредством публикуемого контента.

В 2026 году Рига приняла целых 16 инфлюэнсеров. В результате о нашей столице сняли столько позитивных материалов, что они набрали почти 9 миллиона просмотров. Всего же реклама, связанная с Ригой, появлялась на экранах различных устройств по всему миру 26,5 миллиона раз.

Самыми активными оказались эстонские блогеры: пять инфлюэнсеров набрали 4 189 269 показов, тогда как у такого же числа польских блогеров этот показатель составил всего 531 000. Что называется, не зашла Рига в Речи Посполитой. Да и то сказать: у поляков и собственных старинных городов хватает — десятки бывших немецких городов с куда большим количеством древностей.

Ролики вроде «Riga Invites You» («Рига приглашает тебя») набрали 10,94 миллиона просмотров. С июня по август через Meta, Google и YouTube демонстрировался ролик о девушке, которая ищет ключ, чтобы попасть в Старый город, не подозревая, что сама и есть этот ключ. Слоган кампании: «Открой Ригу! Присоединяйся к празднованию 825-летия Риги». Образ замочной скважины, через которую можно подглядывать за городской жизнью, использовался также в Instagram.

От Кракова до Лондона

Потенциальных туристов искали среди целевых аудиторий в Литве, Эстонии и Финляндии, а также в отдельных городах Польши (Варшава, Краков, Гданьск), Германии (Берлин, Гамбург, Мюнхен) и Соединённого Королевства (Лондон, Абердин).

Единого «лица» у кампании не было. Среди самых активных участниц оказались певицы Айя Андреева и Атвара (Лиене Стурмане), а также артистка Национального театра Элза Рута Йордане.

В июне печатная реклама появилась на борту самолётов безнадёжно убыточной airBaltic: ни много ни мало 20 000 экземпляров корпоративного журнала.

Для продвижения Риги в Финляндии сделали ставку на Iltalehti — популярную газету-таблоид, представленную также в интернете. Материал о старинной архитектуре, культуре и гастрономии Риги набрал 2,1 миллиона просмотров.

В Эстонии Рига расщедрилась даже на размещение рекламы на 17 городских экранах в Таллине, Пярну и Выру — всего насчитали 1,2 миллиона показов. В Литве задействовали уже 21 экран в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляе и Паневежисе — 6,1 миллиона показов!

The Sunday Times напоминает британцам

Четверть века назад Рига, только наладившая регулярное авиасообщение с Альбионом, в одночасье стала популярнейшим местом для проведения stag parties — мальчишников, во время которых женихи с друзьями шумно прощаются с холостяцкой жизнью.

Вечеринки приезжавших из Англии, Шотландии и Ирландии «взрослых самцов оленя», предшествовавшие заключению законного брака, проходили в атмосфере бурного алкогольного и сексуального разгула, вызывая негативный общественный резонанс.

По мере сближения цен на спиртное и сопутствующие услуги поток женихов и холостяков сократился. Поэтому к 825-летию Риги пришлось напомнить о нашем городе специальной статьёй в печатной версии The Sunday Times — тиражом 250 000 экземпляров.

Хорошо, но, по мнению вашего автора, с солидным перебором. Лучше подошла бы The Sun — наиболее бульварная и брутальная из британских газет. Всего же за минувший туристический сезон о Риге опубликовали 46 статей.

Пароль Vecrīga

Гастрономическим символом праздника стало классическое рижское пирожное из заварного теста, наполненное нежным творожно-сливочным кремом и посыпанное сахарной пудрой.

Родственницу французских профитролей предлагали в 25 кондитерских и пекарнях, и самые любознательные инфлюэнсеры обошли их все.

Культ местной «куки» позволил сравнить Vecrīga с парижскими круассанами и венским захером. Кондитеры в разных районах Риги предлагали варианты с кофейным и яблочным вкусами, с добавлением орехов и протеина. В результате один только Google показал эту вкусняшку полтора миллиона раз.

Гастрономическая кульминация праздника состоялась в сквере у Национальной оперы. Вашему автору довелось там побывать: мероприятие выглядело весьма пафосно, но не слишком многолюдно. Подсчитано, что за два дня продали 8 400 порций еды и 7 000 напитков. Негусто: поблизости работали обычные продуктовые магазины, а посетители могли приносить еду и напитки с собой и проводить время сравнительно недорого.

Но для этого надо было знать, где, что и почём, — иностранцы же были вынуждены ориентироваться на предложенные им цены, практически не имея альтернативы.

Цена вопроса

Общий рекламный бюджет кампании «Рига-825» составил 366 729 евро без учёта налога на добавленную стоимость.

Из них 242 309 евро пришлось на международную коммуникацию. Больше всего — 115 950 евро — потратили на медийную активность, ещё 80 000 евро — на цифровую рекламу и 46 359 евро — на творческие услуги, в частности на разработку концепции и её визуальное оформление.

Статистика туризма в Риге за 2026 год, разумеется, ещё не подведена. Но если число туристов достигнет 1,5 миллиона, это можно будет считать успехом.

Что касается ближайших перспектив, то с 1 января 2027 года туристический сбор у нас повысят с одного до двух евро за ночь…

Удивляет другое: почему в преддверии такого масштабного торжества не организовали хотя бы минимальную рекламную кампанию в государствах, которые ранее составляли с Латвией единое пространство и с которыми у нас вполне нормальные отношения?

Возьмём, например, Грузию, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан: все эти страны могли бы обеспечить приток дополнительных тысяч туристов.

Похоже, Риге грузины и казахи не нужны. Даже если у них есть деньги.