Ребёнок постоянно конфликтует, прогуливает школу, не слушается родителей или у него появилась опасная зависимость? В Латвии открыли приём заявок на программу помощи таким детям и их семьям. Обратиться можно до 25 октября, причём подросткам с 14 лет разрешено сделать это самостоятельно, даже без участия родителей.

Программу организует государственный Центр защиты детей (BAC) совместно с Латвийским фондом поддержки детей и центром Resilience. Она рассчитана на детей от 7 до 17 лет включительно, у которых уже возникли проблемы с поведением или зависимостями либо появились первые тревожные признаки.

Ждать, пока ребёнок окончательно бросит школу или попадёт в поле зрения полиции, не требуется. Смысл программы как раз в том, чтобы помочь семье раньше, чем ситуация станет совсем тяжёлой.

Причём помощь обещают не по одному шаблону. Сначала специалисты разберутся, что происходит с ребёнком, выяснят причины трудностей и определят, какая поддержка нужна именно ему и его семье. В зависимости от ситуации это могут быть индивидуальные консультации психологов и других специалистов, групповые занятия, а в более сложных случаях — интенсивная помощь в специально организованной безопасной обстановке.

Программа реализуется при поддержке Европейского социального фонда Plus. В нынешнем наборе участвуют шесть самоуправлений: Рига, Даугавпилс, Вентспилс, Бауский, Ропажский и Валмиерский края.

А как быть семьям из других городов?

Оказывается, это не единственная возможность получить помощь. Центр защиты детей реализует более широкий проект поддержки детей с поведенческими трудностями и зависимостями, в рамках которого предусмотрены и другие услуги.

Например, с июня 2026 года по май 2027 года организуются тематические группы поддержки для детей, подростков и родителей. Очные занятия запланированы в Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Елгаве, Юрмале, Екабпилсе, Ливанах, Лимбажи и Ропажи. Возможны также занятия через интернет.

Есть группы специально для родителей, которым трудно справляться с поведением ребёнка. На занятиях разбирают причины конфликтов, способы общения и решения семейных проблем.

Кроме того, по понедельникам с 17.00 до 20.00 действует бесплатная анонимная консультационная линия. Можно позвонить по номеру 80006008 или написать специалисту через сайт drosmigssarunai.lv. На вопросы отвечают психологи, психотерапевты и другие специалисты, работающие с детьми и подростками.

Что касается нынешней программы, заявки на которую принимают до 25 октября, Центр защиты детей перечисляет шесть участвующих самоуправлений, но прямо не указывает, запрещено ли обращаться семьям из других мест. Поэтому жителям остальных городов лучше предварительно уточнить возможность участия у организаторов.

Как записаться?

Для этого нужно заполнить электронную анкету. Есть два отдельных варианта: один — для родителей и законных представителей ребёнка, второй — для подростков от 14 лет, которые хотят обратиться самостоятельно. Предоставленные сведения обещают сохранить в тайне. После заполнения анкеты с заявителем свяжется координатор программы, чтобы обсудить ситуацию и дальнейшие шаги.

Подать заявку необходимо не позднее 25 октября 2026 года. Если возникли вопросы, можно обратиться непосредственно в Латвийский фонд поддержки детей по телефону 23112112 или электронной почте [email protected]. Жители Даугавпилса могут также позвонить в городскую Социальную службу по номеру 65440911 или написать на адрес [email protected].