На фоне роста цен на электроэнергию жителям Латвии, у которых подходит к концу срок действия договора с фиксированным тарифом, стоит внимательно сравнить предложения поставщиков. Продление договора может обойтись заметно дороже, чем раньше. При этом повышение цен не означает, что счета за электричество этой зимой одинаково вырастут у всех потребителей.

По сообщению NRA со ссылкой на «TV3 Ziņas», некоторые клиенты Latvenergo получили предложения на следующие 12 месяцев, в которых цена самой электроэнергии более чем на 20% превышает прежнюю. Речь идёт именно о стоимости электричества - без сетевых платежей. Это примеры отдельных предложений, а не объявленное повышение для всех потребителей.

Что происходит с ценами

Тенденцию к подорожанию подтверждает оператор системы передачи Augstsprieguma tīkls (AST). В сентябре 2026 года средняя оптовая цена электричества в латвийской торговой зоне составила 108,68 евро за мегаватт-час - на 36% больше, чем в августе, и на 29% выше сентября прошлого года.

AST связывает рост цен в Европе прежде всего с дорогим природным газом и сокращением выработки солнечных и ветровых электростанций. В Балтии дополнительным фактором стало увеличение потребления из-за прохладной погоды. Рост производства на ГЭС и ветропарках не смог полностью компенсировать сезонное снижение солнечной генерации.

При этом сентябрьская статистика описывает уже прошедший месяц. Она не является прогнозом цены на всю зиму 2026/2027 года.

Кого изменения затронут в первую очередь

Для потребителя решающее значение имеет договор.

Если срок фиксированной цены заканчивается осенью или зимой, новое предложение нужно сравнить с прежним: сколько стоит киловатт-час, есть ли ежемесячная плата и как долго будут действовать условия.

У клиентов с динамическим тарифом расходы зависят от биржевых цен в те интервалы, когда они потребляют электричество. Например, в динамическом продукте Elektrum цена привязана к 15-минутным котировкам Nord Pool. Средняя цена за месяц не обязательно совпадёт с индивидуальной ценой конкретной семьи.

Тем, у кого фиксированная цена продолжает действовать, стоит проверить дату её окончания и условия пересмотра. Сам по себе скачок на бирже ещё не показывает, насколько изменится их следующий платёж.

Почему «электричество дороже на 20%» не означает такой же рост счёта

В счёте оплачивается не только электроэнергия. Есть также услуги сети, включая фиксированную плату за поддержание мощности подключения и плату за доставленный объём. Sadales tīkls указывает, что действующие значения тарифов распределения в 2026 году остаются неизменными.

Условный пример: семья расходует 200 кВт·ч в месяц, а цена самой энергии повышается с 0,10 до 0,12 евро за кВт·ч. При одинаковом порядке учёта НДС эта часть расходов увеличится с 20 до 24 евро - на четыре евро. Рост стоимости энергии составит 20%, но процент увеличения полного счёта будет меньше, если остальные платежи не изменятся.

Это иллюстрация расчёта, а не действующее предложение поставщика.

С января изменятся сетевые тарифы

На вторую половину зимы уже объявлены отдельные изменения. По информации Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK), с 1 января 2027 года примерно у 99% пользователей расходы на распределение электроэнергии снизятся или останутся прежними.

Также появится план Jaudīgais - для объектов с относительно большим потреблением по сравнению с мощностью подключения. Регулятор подчёркивает: торопиться с переходом не нужно, подходящий вариант следует выбирать по параметрам подключения и фактическому расходу. Эти изменения касаются сетевой части платежа и не гарантируют уменьшения всего счёта.

Что проверить до первых больших зимних счетов

Дату окончания фиксированной цены. Особенно если уведомление о продлении уже пришло. Полную стоимость предложения. Сравнивайте цену киловатт-часа, ежемесячную плату и дополнительные услуги при одинаковом учёте НДС. Условия досрочного расторжения. У некоторых фиксированных продуктов есть плата за выход из договора - её нужно учитывать при расчёте экономии. Реальное зимнее потребление. Для бюджета полезнее взять прошлогодние зимние месяцы, особенно если дома используют электрообогрев. Сетевой план для редко используемой недвижимости. У Sadales tīkls план Speciālais рассчитан на очень небольшое или нерегулярное потребление: фиксированная часть ниже, зато доставка каждого киловатт-часа дороже. Его выгоду нужно проверять расчётом.

Готовиться стоит прежде всего к индивидуальному пересмотру расходов: проверить договор и посчитать зимний бюджет по своему потреблению. Оснований обещать всем жителям Латвии одинаковое подорожание электричества на всю зиму сейчас нет.