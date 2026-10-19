Наряду с достопримечательностями почти все комментаторы подчёркивают одно — к латвийской зиме нужно готовиться серьёзно.

«Утеплённые резиновые сапоги», — лаконично советует один из комментаторов.

Другие призывают взять с собой несколько слоёв одежды, термобельё, тёплую верхнюю куртку и водонепроницаемую обувь.

Одна женщина, которая посещала Ригу на предыдущий Новый год, вспоминает, что обледеневшие тротуары были настолько скользкими, что люди передвигались буквально как неопытные фигуристы.

Путешественники также советуют заранее ознакомиться с системой общественного транспорта Риги, пользоваться поездом для поездок в Юрмалу и скачать приложение такси “Bolt”.

Хотя один из участников обсуждения считает, что рубеж года — не лучшее время для посещения Латвии, комментарии других свидетельствуют об обратном.

Один турист признаётся, что в предыдущие новогодние каникулы провёл в Риге пять ночей, и город ему настолько понравился, что он уже забронировал следующую поездку — на этот раз на шесть ночей.