В Латвии спрос на вакцины против гриппа уже превышает предложение. Семейные врачи получили менее 10% заказанных препаратов для пожилых людей, а вакцины для маленьких детей и ряда других групп населения пока вообще недоступны. Причина — задержки производства и поставок вакцин в Европе.

Об этом сообщила председатель Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Айшпуре.

По её словам, в распоряжении семейных врачей сейчас имеются ранее заказанные вакцины, оплачиваемые государством, для детей с хроническими заболеваниями в возрасте от двух до 18 лет. В очень небольшом количестве поступили также вакцины, предназначенные для пожилых людей.

Однако ситуация с обеспечением вакцинами остаётся напряжённой.

Для пожилых людей поступило менее 10% заказанных вакцин

По словам Ницмане-Айшпуре, практики семейных врачей получили менее 10% заказанных вакцин, предназначенных для пожилых людей.

Оставшуюся часть поставок обещают осуществить в течение этой недели.

При этом вакцины для детей в возрасте от шести месяцев до двух лет, а также для взрослых младше 60 лет в настоящее время недоступны.

Семейные врачи не могут ни приобрести платные вакцины, ни получить препараты, оплачиваемые государством, поскольку поставки вакцин для этих групп населения ожидаются только в октябре и ноябре.

Почему возник дефицит

В Латвии уже начался сезон мониторинга гриппа и других острых респираторных инфекций 2026–2027 годов.

Однако часть вакцин, предназначенных для государственной программы иммунизации, до сих пор не поступила в страну.

Как ранее пояснял Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в этом сезоне в Европе задержался процесс производства противогриппозных вакцин. Поэтому поставки в Латвию осуществляются постепенно и несколько позже обычного.

Национальная служба здравоохранения (NVD) уточнила, что производство вакцин задержалось из-за позднего получения информации о штаммах вируса гриппа, которые необходимо включить в состав препаратов.

Какие вакцины уже поступили и какие ещё ожидаются

В сезоне 2026–2027 годов государственная программа бесплатной вакцинации против гриппа предусматривает использование трёх препаратов, предназначенных для разных групп населения.

Fluenz. В Латвию уже поступила интраназальная вакцина, предназначенная для детей в возрасте от двух до 17 лет включительно, относящихся к определённым группам риска по состоянию здоровья.

Efluelda. Начались поставки этой вакцины в практики семейных врачей. Она предназначена для людей в возрасте от 60 лет, а также для пациентов с умеренной или тяжёлой иммуносупрессией.

Vaxigrip. Эту вакцину планируется получить в Латвии до 13 ноября. Она предназначена для других целевых групп государственной программы вакцинации, в том числе взрослых и детей с хроническими заболеваниями.

SPKC призывает пациентов из групп риска уточнять информацию о наличии вакцин и возможности привиться непосредственно у своего семейного врача.

Гриппа пока немного, но эпидемия может начаться раньше обычного

По данным SPKC, в начале сезона мониторинга распространённость гриппа и других острых респираторных инфекций в Латвии остаётся сравнительно низкой.

Более того, показатели несколько ниже, чем за аналогичный период предыдущего сезона.

Первые лабораторно подтверждённые случаи гриппа в этом сезоне были зарегистрированы ещё до начала официального мониторинга и были связаны с поездками за пределы Латвии.

Однако инфекционисты Рижской Восточной клинической университетской больницы предупреждают, что циркуляция вируса гриппа в этом году началась рано, поэтому и эпидемия может начаться раньше привычных сроков.

Врачи напоминают, что грипп способен вызывать тяжёлые осложнения, особенно у людей, относящихся к группам риска.

На закупку вакцин выделено почти 2,5 миллиона евро

В сезоне 2026–2027 годов государство планирует приобрести 148 336 доз противогриппозных вакцин.

Это на 9216 доз, или на 6,6%, больше, чем было закуплено в предыдущем сезоне.

На приобретение вакцин предусмотрено 2 482 959,64 евро.

При необходимости государство может закупить дополнительные дозы, сообщили в NVD.

Для сравнения: в предыдущем сезоне первоначально было приобретено 133 120 доз вакцин — на 1,9% больше, чем сезоном ранее.

Впоследствии государство дополнительно закупило ещё 6000 доз стоимостью чуть менее 20 тысяч евро.

Таким образом, общий объём закупок в прошлом сезоне составил 139 120 доз.

Кто имеет право на бесплатную прививку от гриппа

В сезоне 2026–2027 годов вакцинация против гриппа за государственный счёт предусмотрена для следующих групп населения:

Дети в возрасте от шести до 23 месяцев включительно.

Беременные женщины.

Люди в возрасте от 60 лет.

Дети от двух до 17 лет включительно и взрослые от 18 лет с хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы, нарушениями обмена веществ, заболеваниями почек, психическими заболеваниями или иммунодефицитом.

Пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию.

Дети от двух до 17 лет включительно, длительно получающие лечение ацетилсалициловой кислотой.

Медицинские работники и вспомогательный медицинский персонал, которые при исполнении служебных обязанностей находятся в тесном контакте с пациентами.

Работники учреждений длительного социального ухода и паллиативной помощи, непосредственно контактирующие с клиентами.

Клиенты учреждений длительного социального ухода.

Жителям рекомендуется уточнять соответствие установленным категориям и возможность вакцинации в практике своего семейного врача.

За распространением гриппа следят 48 практик семейных врачей

В сезоне 2026–2027 годов в мониторинге гриппа участвуют 48 практик семейных врачей в десяти административных территориях Латвии.

Еженедельно они передают сведения о пациентах, обратившихся с симптомами гриппа, других острых респираторных инфекций и пневмонии.

Также собираются данные о госпитализациях, тяжёлых острых респираторных инфекциях и циркуляции возбудителей заболеваний дыхательных путей.

Лабораторные исследования позволяют отслеживать распространение гриппа, Covid-19, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и других респираторных вирусов.

Подобный мониторинг ежегодно проводится во всех странах Европейского союза и Европейской экономической зоны. Он необходим для своевременной оценки эпидемиологической ситуации, наблюдения за циркуляцией вирусов и планирования мер общественного здравоохранения.

Пока семейные врачи ожидают новые партии вакцин, жителям из групп риска советуют заранее связаться со своей врачебной практикой и узнать, когда можно будет пройти вакцинацию.