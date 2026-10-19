Жители Ренценской волости Валмиерского края столкнулись с незваным гостем, который, похоже, перестал бояться людей. Медведь регулярно появляется возле жилых домов, разоряет хозяйственные постройки и уничтожает ульи. После многочисленных жалоб власти приняли решение разрешить отстрел животного.

В Ренценской волости Валмиерского края медведь превратился в настоящую проблему для местных жителей. Как сообщает Латвийское радио, дикое животное неоднократно проникало на территорию частных хозяйств в поисках пищи, повреждало ограждения, разоряло курятники и уничтожало пчелиные ульи.

Особенно тревожная ситуация сложилась в одном из домовладений, где, по словам хозяев, за неделю медведь появлялся во дворе пять раз.

Столь частые визиты крупного хищника вызывают у жителей опасения за собственную безопасность. Люди беспокоятся, что однажды могут столкнуться с животным непосредственно возле дома.

Медведь стал слишком смелым

Проблема заключается не только в причинённом хозяйствам ущербе. Регулярное появление медведя в населённой местности может свидетельствовать о том, что животное привыкает находить пищу рядом с человеком.

В подобных ситуациях существует риск, что хищник будет возвращаться снова и снова, особенно если ему удаётся добраться до кормов, домашних животных или ульев.

После оценки обстоятельств Управление охраны природы Латвии приняло решение выдать специальное разрешение на отстрел конкретного медведя, который неоднократно появлялся возле жилых домов.

Речь идёт не об общем разрешении на охоту на медведей, а об исключительной мере в отношении определённого животного, поведение которого вызывает опасения.

Чем закончится история?

На момент публикации информации об отстреле медведя не поступало. Таким образом, животное, из-за которого жители Ренценской волости вынуждены беспокоиться за свои хозяйства, пока остаётся на свободе.

Специалисты рекомендуют жителям территорий, где появляются медведи, не оставлять на открытом воздухе пищевые отходы и другие источники корма, которые могут привлекать диких животных.

При встрече с медведем нельзя приближаться к нему, пытаться его кормить или преследовать. Необходимо спокойно отойти, оставив животному возможность удалиться.

История в Валмиерском крае вновь поднимает вопрос о том, как обеспечить безопасность людей, не создавая при этом угрозы для охраняемых диких животных.