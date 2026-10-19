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На трех крупных шоссе Латвии действуют ограничения: где водителям придется ждать у светофоров 0 289

Наша Латвия
Дата публикации: 19.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: ремонт дороги
ФОТО: LETA

Строительные работы продолжаются на 56 участках государственных автодорог Латвии. Больше всего ремонтов сейчас проводится на местных дорогах с гравийным покрытием, однако ограничения движения сохраняются и на крупных шоссе. Предприятие Latvijas valsts ceļi предупреждает водителей о возможных задержках.

На государственных автодорогах Латвии продолжаются строительные работы, которые могут замедлить движение транспорта. В настоящее время ремонт ведется на 56 участках, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC), передает агентство ЛЕТА.

Наибольшее количество ремонтируемых участков находится на местных автодорогах с гравийным покрытием. При этом существенные ограничения действуют и на нескольких главных государственных трассах.

Видземское шоссе: проезд занимает около 35 минут

На Видземском шоссе наиболее значительные ограничения установлены на участке от Сигулды до Аугшлигатне.

Здесь движение на одном из участков регулируется временным светофором, а также действуют ограничения скорости.

По оценке LVC, на проезд ремонтируемого отрезка необходимо предусмотреть около 35 минут.

Даугавпилсское шоссе: несколько участков со светофорами

В Латгале строительные работы продолжаются на Даугавпилсском шоссе. Ограничения действуют на отрезках от Калнищей до Любасте и от Крейпаны до Мельницы.

На трех участках движение регулируется временными светофорами, еще на одном — знаками приоритета.

На проезд каждого из указанных ремонтируемых отрезков следует предусмотреть примерно 20 минут.

Лиепайское шоссе: два временных светофора

На Лиепайском шоссе ремонтные работы ведутся от Лиелупе до перекрестка с автодорогой Елгава — Тукумс. Здесь установлены два временных светофора и действуют ограничения скорости.

Ориентировочное время проезда ремонтируемого участка составляет около 20 минут.

В Latvijas valsts ceļi призывают водителей учитывать дорожные работы при планировании поездок и закладывать дополнительное время на дорогу.

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Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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