С 19 по 31 октября жители могут бесплатно сдать изношенные шины легковых автомобилей в центре переработки отходов Nomales в Румбуле. В рамках акции, организованной CleanR Verso и Zaļā josta, от одного человека примут до 50 шин. Однако действуют определенные требования к их состоянию и времени сдачи.

В Риге стартовала акция по бесплатному сбору изношенных автомобильных шин. С 19 по 31 октября их можно сдать в центре сортировки и переработки строительных отходов Nomales в Румбуле, сообщили агентству ЛЕТА организаторы — предприятия CleanR Verso и Zaļā josta.

В течение двух недель от одного человека будут бесплатно принимать до 50 шин легковых автомобилей.

Где и когда можно сдать шины

Центр Nomales

Улица Бривниеку, 11, Румбула, Рига

19–31 октября 2026 года

По рабочим дням: 13:00–18:00

По субботам: 9:00–12:00

Бесплатно — до 50 шин с человека

Какие шины принимают

В рамках акции можно сдавать только шины от легковых автомобилей. При этом они должны соответствовать нескольким требованиям:

быть чистыми, без грязи и чернозема;

не иметь окрашенных поверхностей;

быть неповрежденными;

быть без колесных дисков.

Шины необходимо самостоятельно выгрузить из автомобиля и разместить в месте, которое укажут сотрудники.

Организаторы особо подчеркивают, что прием осуществляется исключительно в установленное рабочее время.

Оставлять шины у ворот или возле территории центра после закрытия запрещено. Такие действия считаются загрязнением окружающей среды, и оставленные таким образом шины в рамках акции приниматься не будут.

Почему старые шины нельзя выбрасывать вместе с мусором

Специалисты по экологическому образованию Zaļā josta напоминают, что изношенные автомобильные шины нельзя оставлять возле контейнеров для бытовых отходов или выбрасывать на природе.

Их разложение может продолжаться более 100 лет, причем в окружающую среду могут выделяться вредные вещества.

В то же время автомобильные шины содержат материалы, пригодные для переработки, в том числе нефтепродукты, текстиль и металл. При правильной утилизации их можно использовать в качестве вторичного сырья.

Организаторы призывают жителей воспользоваться акцией и передать ненужные шины на переработку вместо того, чтобы хранить их или выбрасывать в непредназначенных для этого местах.