В большинстве мест заправки цена дизельного топлива по-прежнему превышает отметку в 2 евро. Одновременно редакция LA.LV получила неофициальную информацию от сотрудников двух разных автозаправочных станций о том, что станет еще хуже — с началом зимы топливо станет значительно дороже. Один из источников упоминает приближение к отметке в три евро за литр.

Чтобы выяснить, может ли нестабильная ситуация с ценами на топливо стать настолько плохой, журналисты попросили прокомментировать эту информацию нескольких представителей автозаправочных станций.

Арнита Хилмане, руководитель по коммуникациям «Virši-A», делится развернутым пояснением: “В настоящее время рыночная аналитика не указывает на дальнейший существенный рост цен на топливо. В то же время динамика цен на топливные продукты на бирже изменчива, и на нее влияют как геополитическая ситуация, так и условия поставок. Также следует учитывать, что в соответствии с Законом об ограничении роста цен на нефтепродукты сниженные ставки акцизного налога действуют до конца текущего года. Если регулирование не будет изменено, то с 1 января 2027 года влияние налоговых изменений на цену бензина составило бы 8 центов за литр, а на цену дизельного топлива — 16,5 цента за литр.”

В свою очередь представители “Neste” и “Circle K” комментируют более сдержанно, указывая, что существует несколько колеблющихся факторов, влияющих на цену топлива, поэтому невозможно сказать, есть ли вероятность того, что цена топлива может достичь отметки в 3 евро за литр.