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Осень приготовила приятный сюрприз: какой будет погода в Латвии в понедельник 0 267

Наша Латвия
Дата публикации: 19.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: осенняя листва
ФОТО: LETA

Новая неделя в Латвии начнется с сухой и преимущественно солнечной погоды. В понедельник, 19 октября, воздух прогреется до +7…+12 градусов, а осадков синоптики не прогнозируют. В Риге ожидается ясный день с температурой около +10 градусов.

В понедельник, 19 октября, на большей части территории Латвии будет солнечно, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на прогноз синоптиков.

В большинстве регионов небо останется ясным. Лишь на юге страны во многих местах ожидается облачная погода, однако дождей не прогнозируется.

Будет дуть слабый или умеренный восточный и северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +7 до +12 градусов.

Какая погода ожидается в Риге

В столице понедельник будет сухим и солнечным. Восточный и северо-восточный ветер останется слабым или умеренным.

Днем воздух прогреется примерно до +10 градусов.

Почему установилась сухая погода

Погодные условия в Латвии определяет мощный антициклон, который обеспечивает преимущественно ясное небо и отсутствие осадков.

Атмосферное давление на уровне моря достигло 1034–1039 гектопаскалей, что значительно выше обычных значений.

Таким образом, начало рабочей недели пройдет без дождей, а во многих районах страны можно будет рассчитывать на солнечную осеннюю погоду.

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#Рига #погода #Латвия #прогноз #осень #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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