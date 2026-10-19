Поездка из Колки обернулась неприятным опытом для одного пользователя соцсетей, который хотел купить маринованные грибы в придорожной торговой точке за поворотом на Энгуре и Кестерциемс. Однако цена пол-литровой баночки его сильно удивила. О случившемся мужчина рассказал в “Facebook”, вызвав дискуссию о ценах у придорожных торговцев и отношении к покупателям.

Гунтарс рассказывает, что раньше никогда не останавливался в этом месте, хотя ему всегда было немного жаль людей, которые в холод и дождь стоят у дороги и продают свой товар.

“Вчера захотелось там, на свой страх и риск, купить маринованные грибы. Наличными у меня с собой было 16 евро. Оказалось, что пол-литровая баночка стоит 20 евро. От такой цены я чуть не потерял сознание,” — пишет мужчина.

Когда он объяснил продавцу, что с собой только 16 евро, получил короткий ответ: “Ну тогда ничего.” “Вот такая торговля и сочувствие,” — заключает автор публикации.

После этого опыта он также признал, что на следующий день снова поедет в Колку, но у придорожной торговой точки больше не остановится.

Мнения разделились: одни возмущены ценой, другие защищают торговцев

Многие комментаторы считают, что 20 евро за пол-литровую баночку маринованных грибов — чрезмерно высокая цена, особенно если продавец не хочет идти на компромисс с покупателем.

Один комментатор отмечает, что в Рое похожие грибы можно купить за пять евро, тогда как другая комментаторша упоминает, что в Скривери, на берегу Даугавы у “Klidziņas”, по субботам маринады в пол-литровых баночках стоят от четырех до шести евро. Еще одна комментаторша пишет, что в “Gardo Zivju Namiņā” пол-литровая баночка маринованных грибов стоит 12 евро.

Несколько человек также поделились похожим опытом. Одна женщина вспоминает, что у рыбного киоска хотела купить ведерко вареных раков, но ей не хватило одного евро, а оплатить картой было невозможно. В результате покупка так и не состоялась.

Другие вспоминают, что сталкивались с похожей ценовой политикой при покупке цветов. Одна комментаторша рассказывает, что за пять гладиолусов просили 18 евро, а другой не удалось договориться о более низкой цене на цветы.

Однако не все считают, что торговцы должны уступать покупателям. Один комментатор лаконично отмечает: “Бизнес есть бизнес, ничего личного.” Другая пишет, что каждый сам определяет цену своего труда и ресурсов, а покупатели могут выбирать, подходит ли им предложение.

В дискуссии также прозвучали вопросы о качестве продаваемых у дорог пищевых продуктов, условиях их приготовления и контроле безопасности пищевых продуктов.