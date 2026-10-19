К дополнительным расходам, возникшим после введения в июле ввозной пшлины на недорогие посылки из третьих стран, покупатели уже начали привыкать, но в ноябре ожидаются ещё одни изменения, которые заставят тщательнее задуматься, действительно ли очередной заказ того стоит.

В том, что покупки на популярных платформах уже не всегда так выгодны, убедились и покупатели в Латвии. В социальной сети “X” женщина поделилась опытом, рассказав, что решила отказаться от заказа на “Temu” и купить необходимые товары в латвийских интернет-магазинах.

“Радостям “Temu” пришёл конец. Вчера составила заказ — застёжки для серёжек, аккумуляторная машинка для удаления катышков с ткани. Добавила ещё салфетки из микрофибры, чтобы набралась минимальная сумма покупки в 15 евро. При оплате сумма подскакивает до 33 евро (тридцать три евро!!!), потому что начисляется ввозная пошлина. Плюнула, купила всё нужное в латвийских интернет-магазинах. Вместе с доставкой — 15 евро. До свидания, мои маленькие друзья Инь и Ян…”, — пишет женщина. Также Арта рассказывает, что сначала хотела купить детям разные мелочи к Хэллоуину, но, увидев общую сумму расходов, передумала.

Тем временем другой покупатель признаёт, что дополнительные расходы по крайней мере помогают удержаться от покупки ненужных вещей. Однако он отмечает, что купленная на “Temu” рабочая обувь оказалась достаточно хорошего качества и даже после дополнительных платежей стоила меньше, чем аналогичное предложение в магазине “Deichmann”.

В свою очередь ещё один покупатель рассказывает, что даже после дополнительных платежей аксессуары для аэрогриля обошлись примерно в три раза дешевле, чем в Латвии. Однако он признаёт, что больше не заказывает с “Temu” разные мелочи, которые раньше покупал без особой необходимости.

С ноября придётся платить ещё один сбор

Служба государственных доходов (VID) поясняет, что изменения коснутся товаров, которые жители покупают в интернет-магазинах и на торговых платформах за пределами Европейского союза (ЕС). Они касаются не только китайских платформ, таких как “Temu”, “Shein” и “AliExpress”, но и покупок из других стран вне ЕС, включая США, Соединённое Королевство и Норвегию.

Первые изменения вступили в силу уже 1 июля 2026 года. Было отменено прежнее освобождение от таможенной пошлины для отправлений, стоимость которых не превышает 150 евро. К таким отправлениям теперь применяется упрощённый расчёт таможенной пошлины — три евро за каждую отдельно задекларированную товарную позицию.

Однако на этом изменения не заканчиваются. С 1 ноября 2026 года также планируется ввести сбор за обработку в размере двух евро за каждую задекларированную товарную позицию. То есть этот сбор будет применяться не один раз ко всему отправлению — его размер будет зависеть от количества задекларированных товарных позиций.

Сколько на самом деле может понадобиться заплатить?

VID на своём сайте также опубликовала пример расчёта расходов, который помогает понять, как новый порядок повлияет на кошельки покупателей.

Предположим, что человек покупает в интернет-магазине два разных товара, один из которых стоит семь евро, а другой — десять евро. Доставка стоит один евро. Общая сумма покупки составляет 18 евро.

В таком случае по обеим товарным позициям вместе будет начислено шесть евро таможенной пошлины — по три евро за каждую позицию. Налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 21% будет рассчитываться от стоимости товаров, расходов на доставку и таможенной пошлины, что в этом примере составит 5,04 евро. В свою очередь новый сбор за обработку двух товарных позиций достигнет четырёх евро.

В результате дополнительные платежи составят 15,04 евро. Это означает, что за товары и доставку, первоначальная цена которых была 18 евро, общие расходы могут достигнуть 33,04 евро. Следует учитывать, что это пример, приведённый в разъяснении VID, а не одинаковая сумма, которую придётся платить за каждый заказ. Фактические расходы зависят от количества и стоимости товаров, платы за доставку и порядка, применяемого к конкретному отправлению.

Придётся ли самому заниматься таможенным оформлением?

Не всегда. VID поясняет, что если интернет-магазин или торговая платформа использует специальный импортный режим IOSS и взимает соответствующие платежи в момент покупки, покупатель сможет оплатить их сразу при оформлении заказа. Если платформа также предоставляет перевозчику необходимую информацию, покупателю не придётся самому заниматься таможенными формальностями — это сделает поставщик услуги доставки.

В других случаях таможенную пошлину, НДС и сбор за обработку нужно будет оплатить, когда отправление будет проходить таможенное оформление. Покупатель сможет оформить формальности самостоятельно, используя Электронную систему декларирования VID и систему таможенного декларирования, либо выбрать услугу таможенного брокера, “Latvijas Pasts” или экспресс-перевозчика. За такую услугу может взиматься отдельная плата.

Почему вводятся такие изменения?

VID указывает, что цель изменений — обеспечить более честную конкуренцию между продавцами из третьих стран и компаниями ЕС, которые обязаны платить налоги в полном объёме. Они также предусмотрены для того, чтобы сократить возможности уклонения от таможенных платежей путём искусственного разделения отправлений или указания неправдоподобно заниженной стоимости товаров.

Ещё одна из целей — улучшить контроль за товарами, поступающими на рынок ЕС, в том числе помочь выявлять продукцию, которая не соответствует стандартам ЕС или может создавать риски для безопасности. Поэтому перед оформлением следующего заказа стоит внимательно проверить не только цену товаров, но и все дополнительные расходы, связанные с покупкой. Иногда изначально дешёвая покупка после добавления всех платежей может оказаться значительно дороже, чем ожидалось.