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Синоптики обнадежили прогнозом на вторник 0 117

Наша Латвия
Дата публикации: 19.10.2026
LETA
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В ближайшие сутки в Латвии ожидается переменная облачность, на большей части страны будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Вторник пройдет без осадков. Будет дуть слабый до умеренного восточный, юго-восточный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит -2...+5 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +8 градусов. Днем воздух прогреется до +8...+13 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность и преимущественно солнечная погода, ветер - восточный, юго-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +4 градуса ночью и до +12 градусов во второй половине дня.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #солнце #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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