В ближайшие сутки в Латвии ожидается переменная облачность, на большей части страны будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Вторник пройдет без осадков. Будет дуть слабый до умеренного восточный, юго-восточный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит -2...+5 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +8 градусов. Днем воздух прогреется до +8...+13 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность и преимущественно солнечная погода, ветер - восточный, юго-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +4 градуса ночью и до +12 градусов во второй половине дня.