Строительные отходы с масштабного проекта государственного предприятия Augstsprieguma tīkls в Риге вывозят на территорию под Катлакалнсом, где нет разрешений на сортировку и переработку мусора. Журналисты TV3 «Ничего личного» проследили за грузовиками и обнаружили, что отходы с объекта стоимостью 44 миллиона евро попадают на участок, связанный с фигурантами громкого уголовного дела.

Государственное предприятие Augstsprieguma tīkls реконструирует целый квартал возле Славянского круга (Slāvu aplis) в Риге. Проект стоимостью 44 миллиона евро реализуется при софинансировании Европейского фонда восстановления.

Этим летом здесь открылся современный диспетчерский центр, получивший статус критической инфраструктуры и награду за устойчивость. Остальные работы продолжаются, в том числе снос старых зданий.

Однако журналисты передачи «Ничего личного» (TV3) выяснили, что часть строительных отходов с объекта перевозят на территорию, где отсутствуют необходимые разрешения на обращение с мусором.

Журналисты проследили за самосвалом

Утром 13 октября съемочная группа заметила самосвал, выезжавший со стройплощадки Augstsprieguma tīkls. Грузовик пересек Южный мост и примерно через 15 минут прибыл на огороженную территорию Jaunie Dzelzkalni возле Катлакалнса.

На участке журналисты обнаружили большие кучи бетонных блоков и других строительных отходов, а также тяжелую технику, предположительно используемую для дробления материалов.

При этом, согласно реестрам Государственной службы окружающей среды, здесь не зарегистрированы ни свалка, ни пункт сортировки отходов.

Работник территории заявил, что мусор якобы образовался при сносе местных построек, а предприятие FastMax занимается его сортировкой.

Однако журналисты не обнаружили в Строительной информационной системе разрешений на проведение таких работ. Сравнение спутниковых снимков также не подтвердило снос зданий на участке.

Территория связана с делом об убийстве адвоката Бункуса

Участок Jaunie Dzelzkalni принадлежит компании A.V.V, среди учредителей которой были представители криминальной группировки Харитонова — Александр Кисель, Олег Смирнов и Геннадий Валягин.

Согласно судебным материалам, именно здесь планировалось убийство адвоката Мартиньша Бункуса. На территории хранились оружие и транспорт, использованные при совершении преступления.

Геннадий Валягин, которого считают главным организатором убийства, был застрелен четыре года назад. До этого его долю в компании переоформили на Аркадия Юдина, которого также задерживали по делу Бункуса, но обвинение ему не предъявили.

Сама недвижимость арестована Службой государственных доходов за неуплату налогов.

Подрядчик отрицает нарушения

Компания FastMax является субподрядчиком реконструкции Augstsprieguma tīkls и отвечает за демонтаж старых зданий и вывоз строительного мусора.

Генеральный подрядчик Newcom Construction отрицает, что отходы могли попасть на нелегальную свалку.

Руководитель проектов компании Янис Озолс объяснил, что субподрядчик вывозит с объекта временные материалы, использовавшиеся для обустройства подъездных дорог.

«Когда они заканчивают работы, то просто собирают его и увозят обратно», — заявил Озолс.

По его словам, компания получает документы, подтверждающие законную утилизацию строительных отходов.

Однако журналисты располагают фотографиями, свидетельствующими, что грузовики вывозили строительный мусор на ту же территорию и в предыдущие дни.

Само предприятие Augstsprieguma tīkls подчеркивает, что ответственность за обращение с отходами по договору несет генеральный подрядчик.

Чем опасны нелегальные пункты переработки

Директор Рижского регионального управления окружающей среды Калвис Авотиньш подтвердил, что подобные материалы считаются строительными отходами и требуют надлежащей сортировки.

По его словам, нелегальные пункты переработки могут работать без необходимого покрытия площадок и мер защиты от загрязнения.

«Один из наиболее существенных рисков связан с потенциальным загрязнением территории. Если там нет соответствующего покрытия, строительные отходы могут содержать химические и опасные вещества, которые могут вымываться», — пояснил Авотиньш.

Особую опасность представляют отходы старых зданий, при строительстве которых мог использоваться асбест.

При этом нелегальное обращение с мусором может приносить существенную экономию. По данным CleanR Grupa, утилизация тонны несортированных строительных отходов может стоить до 120 евро. Если же разделять материалы, например бетон и кирпич, расходы могут снизиться до 10–15 евро за тонну.

За незаконную свалку грозит штраф в 2800 евро

Государственная служба окружающей среды признает, что в Латвии существуют проблемы с учетом строительных отходов. Количество мусора, фактически образующегося при сносе зданий, не всегда совпадает с данными официальной системы учета.

Поэтому ведомство предлагает обязать проводить предварительный аудит крупных объектов перед демонтажем, чтобы заранее определять объем и состав отходов.

Сейчас штраф для предприятий за нелегальное захоронение строительного мусора составляет 2800 евро. В особо серьезных случаях возможна конфискация транспорта, однако на практике эта мера еще не применялась.

История с реконструкцией Augstsprieguma tīkls вновь поднимает вопрос о том, насколько эффективно в Латвии контролируют движение строительных отходов, особенно на крупных проектах с государственным и европейским финансированием.