В Стайцеле обрушилась верхняя часть дымовой трубы бывшей бумажной фабрики, построенной более ста лет назад. Местное самоуправление считает сооружение опасным и поддерживает его снос, однако статус памятника культуры осложняет решение проблемы.

Несколько дней назад в Стайцеле обрушилась примерно шестиметровая верхняя часть трубы исторической бумажной фабрики. Один из местных жителей обратился в передачу Bez Tabu (ТВ3), опасаясь, что разрушение сооружения может продолжиться.

«На мой взгляд, эта труба становится опасной, раз уж обрушилась ее верхняя часть. Прошу подготовить сюжет, чтобы владелец задумался и что-нибудь предпринял для исправления ситуации», — рассказал мужчина.

Бумажной фабрике Стайцеле более 120 лет. В 1912 году здесь построили дымовую трубу высотой 50 метров — примерно с 16-этажный дом. Для сравнения, высота памятника Свободы в Риге составляет 42,7 метра.

Мнения жителей о том, насколько опасно сооружение, разделились. Однако в Лимбажском краевом самоуправлении считают, что угроза существует.

Представитель думы Гиртс Вилциньш подтвердил, что обрушилось около шести метров трубы. После происшествия владельцы недвижимости обратились в строительное управление.

Владелица хочет снести трубу, но мешает статус памятника

Владелица фабрики Эвия Апиня заверяет, что ситуация находится под контролем. При обрушении никто не пострадал, а соответствующие учреждения были проинформированы о случившемся.

По ее словам, еще в 2024 году власти предупреждали о техническом состоянии здания и возможных последствиях его старения.

«Мы понимаем обеспокоенность жителей и серьезно относимся к ситуации», — подчеркнула Апиня.

Главная сложность заключается в том, что бывшая бумажная фабрика имеет статус памятника культуры регионального значения. Площадь основного здания, частью которого является труба, достигает 9764,1 квадратного метра.

Владелица объясняет, что уже несколько лет пытается согласовать с Национальным управлением культурного наследия демонтаж большей части фабричного комплекса с сохранением пригодных для дальнейшего использования элементов.

Однако проектирование и согласование требуют значительных затрат и времени.

«Наша цель — оценить территорию в целом и найти решение, которое было бы осуществимо как с практической, так и с финансовой точки зрения, одновременно соблюдая требования охраны культурного наследия», — заявила Апиня.

Самоуправление поддерживает полный снос

Национальное управление культурного наследия ранее предлагало частично демонтировать трубу, убрав только опасную часть. Однако владелица настаивает на полном сносе.

В ведомстве подчеркивают, что историческая труба является важным элементом идентичности Стайцеле, поэтому ожидают от владельцев нового предложения.

Между тем Лимбажское краевое самоуправление поддерживает полный демонтаж сооружения. В думе указывают, что повреждения заметны даже у основания трубы, а ее нынешнее состояние представляет опасность.

Владелица также напоминает, что территория бывшей фабрики находится в частной собственности и посещать ее без разрешения запрещено.

Пока владельцы и учреждения охраны культурного наследия ищут компромисс, дальнейшая судьба исторической трубы остается неопределенной.