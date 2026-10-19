Реконструкция Вантового моста в Риге может начаться уже через несколько месяцев, однако окончательный объем работ пока не определен. Подрядчик предложил изменить технические решения, чтобы сэкономить около пяти миллионов евро и направить эти средства на замену всех вант моста, а не только расположенных над Даугавой. При этом существенные ограничения движения ожидаются не раньше осени 2027 года.

В Риге продолжается подготовка к масштабной реконструкции Вантового моста. Хотя строительные работы могут начаться уже через несколько месяцев, пока остается открытым один из главных технических вопросов: необходимо ли заменить все ванты, удерживающие конструкцию, или достаточно обновить только часть из них.

Как сообщает LSM.lv, Рижское самоуправление сейчас моделирует различные варианты организации транспортного движения на время реконструкции. Работы, которые существенно повлияют на транспортные потоки, прогнозируются с осени следующего года.

Какие ванты планируют заменить

Согласно заключенному договору, подрядчик обязан заменить все ванты, расположенные над рекой.

При этом один из вант со стороны берега должен быть демонтирован и направлен на экспертную оценку. Ее результаты помогут определить, требуется ли замена остальных вант на этой стороне моста.

Если выяснится, что их также необходимо менять, это может повлиять на общую продолжительность реконструкции и, соответственно, на транспортное сообщение в городе.

Однако подрядчик уже предложил альтернативный подход.

Пять миллионов евро хотят направить на дополнительные работы

После начала проектирования строительное объединение предложило собственные технические решения, позволяющие, по его оценке, реконструировать основную конструкцию моста быстрее и с меньшими затратами.

Предполагаемая экономия составляет около пяти миллионов евро.

Эти средства подрядчик предлагает использовать для замены всех вант моста, включая те, которые первоначально не планировалось менять без дополнительной экспертизы.

Таким образом, вопрос заключается не только в техническом состоянии вант, но и в том, как распределить предусмотренные на реконструкцию средства.

Окончательное решение о полном объеме их замены пока не принято.

Почему ремонт подешевел почти на 28 миллионов евро

Вантовый мост был построен около 45 лет назад, а подготовка к его масштабной реконструкции продолжается уже несколько лет.

Первый конкурс на проведение ремонтных работ, состоявшийся два года назад, завершился безрезультатно. На него поступило только одно предложение стоимостью 97,5 млн евро, которое самоуправление сочло слишком дорогим.

После этого городские власти пересмотрели требования и уточнили объем необходимых работ. Во втором конкурсе победило объединение поставщиков Vanšu tilts, предложившее выполнить проектирование и строительство за 69 802 998 евро.

Разница между стоимостью предложений составила почти 27,7 млн евро.

Одним из отличий двух конкурсов стали требования к замене вант. Если в первом конкурсе точный объем этих работ не был определен, то во втором обязательной сделали замену только вант, расположенных над рекой.

Когда начнутся ограничения движения

Самоуправление пока прорабатывает варианты организации движения во время реконструкции.

Ожидается, что работы могут начаться уже в ближайшие месяцы, однако наиболее существенное влияние на транспортные потоки прогнозируется с осени 2027 года.

При этом продолжительность ограничений будет зависеть в том числе от окончательного решения о замене вант и выбранных технических решений.

Таким образом, несмотря на заключенный договор стоимостью почти 70 млн евро, окончательная схема реконструкции одного из важнейших мостов Риги еще уточняется.