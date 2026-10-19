Высокая зарплата за простую работу, бесплатная поездка за границу или обещание быстрого заработка — за привлекательным предложением может скрываться торговля людьми. Министерство иностранных дел Латвии предупреждает об опасности и объясняет, какие признаки должны насторожить ещё до поездки.

Министерство иностранных дел Латвии совместно с партнёрами продолжает информационную кампанию «Neļauj sevi izmantot» («Не позволяй себя использовать»). В этом году особое внимание уделяется молодёжи, сообщает агентство LETA.

Современное рабство может начинаться с красивых обещаний

В МИД подчёркивают, что торговля людьми — одна из форм современного рабства. Её жертвой может стать практически любой человек независимо от возраста, образования и социального положения.

Преступники нередко используют доверчивость, уязвимое положение человека или недостаточное понимание возможных рисков.

При этом опасная ситуация далеко не всегда начинается с угроз и насилия.

Наоборот, первым шагом может стать предложение, которое кажется исключительно выгодным: хорошо оплачиваемая работа, привлекательная поездка или другая возможность, обещающая быстрый успех.

Именно поэтому министерство считает особенно важным рассказывать молодым людям о способах вовлечения в торговлю людьми.

Семь тревожных признаков: когда стоит насторожиться

Министерство иностранных дел призывает обращать внимание на следующие обстоятельства:

Слишком выгодное предложение. Работа или поездка за границу предлагается на условиях, которые выглядят подозрительно привлекательными. Обещание необычайно высокого заработка. Человеку сулят большие деньги, не объясняя подробно, за что именно ему будут платить. Требование отдать паспорт. Работодатель или посредник настаивает на передаче паспорта либо других документов, удостоверяющих личность. Ограничение свободы. Человеку запрещают свободно передвигаться или общаться с родственниками и друзьями. Принуждение к нежелательным действиям. От человека требуют выполнять то, на что он первоначально не соглашался. Угрозы и психологическое давление. Используются запугивание, постоянный контроль или манипуляции. Неизвестность перед поездкой. Предлагают отправиться за границу, но не сообщают чётких сведений о работодателе, условиях труда или месте проживания.

Наличие одного из этих признаков не обязательно означает, что человек столкнулся с торговлей людьми. Однако подобные обстоятельства должны стать поводом для дополнительной проверки предложения.

Не молчать и обращаться за помощью

МИД подчёркивает, что молодые люди должны знать не только о возможных угрозах, но и о том, куда обращаться, если ситуация вызывает сомнения.

Особенно важно не скрывать происходящее, если после принятия предложения человек сталкивается с давлением, ограничением свободы или угрозами.

Помощь можно получить в полиции страны пребывания или в Государственной полиции Латвии.

За границей также можно обратиться в дипломатическое или консульское представительство Латвии либо связаться с круглосуточной экстренной линией Консульского департамента МИД.

Кроме того, поддержку оказывают латвийские общественные организации:

Patvērums «Drošā māja» — организация, помогающая людям, оказавшимся в уязвимом положении, в том числе пострадавшим от торговли людьми.

Центр MARTA — организация, оказывающая поддержку людям, столкнувшимся с насилием и эксплуатацией.

OPEN radošais centrs — организация, помогающая молодым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Почему предупреждают именно молодёжь?

В министерстве считают, что молодым людям необходимо лучше понимать риски, связанные с заманчивыми предложениями работы и поездок.

Недостаток опыта и доверие к обещаниям посредников могут сделать человека более уязвимым.

Поэтому одна из главных задач кампании — научить распознавать опасные ситуации до того, как человек окажется в зависимости от недобросовестного работодателя или организатора поездки.

Главный призыв МИД Латвии — не соглашаться на сомнительные условия, не игнорировать тревожные сигналы и не бояться обращаться за помощью.