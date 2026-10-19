Высокая зарплата за простую работу, бесплатная поездка за границу или обещание быстрого заработка — за привлекательным предложением может скрываться торговля людьми. Министерство иностранных дел Латвии предупреждает об опасности и объясняет, какие признаки должны насторожить ещё до поездки.
Министерство иностранных дел Латвии совместно с партнёрами продолжает информационную кампанию «Neļauj sevi izmantot» («Не позволяй себя использовать»). В этом году особое внимание уделяется молодёжи, сообщает агентство LETA.
Современное рабство может начинаться с красивых обещаний
В МИД подчёркивают, что торговля людьми — одна из форм современного рабства. Её жертвой может стать практически любой человек независимо от возраста, образования и социального положения.
Преступники нередко используют доверчивость, уязвимое положение человека или недостаточное понимание возможных рисков.
При этом опасная ситуация далеко не всегда начинается с угроз и насилия.
Наоборот, первым шагом может стать предложение, которое кажется исключительно выгодным: хорошо оплачиваемая работа, привлекательная поездка или другая возможность, обещающая быстрый успех.
Именно поэтому министерство считает особенно важным рассказывать молодым людям о способах вовлечения в торговлю людьми.
Семь тревожных признаков: когда стоит насторожиться
Министерство иностранных дел призывает обращать внимание на следующие обстоятельства:
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Слишком выгодное предложение. Работа или поездка за границу предлагается на условиях, которые выглядят подозрительно привлекательными.
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Обещание необычайно высокого заработка. Человеку сулят большие деньги, не объясняя подробно, за что именно ему будут платить.
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Требование отдать паспорт. Работодатель или посредник настаивает на передаче паспорта либо других документов, удостоверяющих личность.
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Ограничение свободы. Человеку запрещают свободно передвигаться или общаться с родственниками и друзьями.
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Принуждение к нежелательным действиям. От человека требуют выполнять то, на что он первоначально не соглашался.
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Угрозы и психологическое давление. Используются запугивание, постоянный контроль или манипуляции.
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Неизвестность перед поездкой. Предлагают отправиться за границу, но не сообщают чётких сведений о работодателе, условиях труда или месте проживания.
Наличие одного из этих признаков не обязательно означает, что человек столкнулся с торговлей людьми. Однако подобные обстоятельства должны стать поводом для дополнительной проверки предложения.
Не молчать и обращаться за помощью
МИД подчёркивает, что молодые люди должны знать не только о возможных угрозах, но и о том, куда обращаться, если ситуация вызывает сомнения.
Особенно важно не скрывать происходящее, если после принятия предложения человек сталкивается с давлением, ограничением свободы или угрозами.
Помощь можно получить в полиции страны пребывания или в Государственной полиции Латвии.
За границей также можно обратиться в дипломатическое или консульское представительство Латвии либо связаться с круглосуточной экстренной линией Консульского департамента МИД.
Кроме того, поддержку оказывают латвийские общественные организации:
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Patvērums «Drošā māja» — организация, помогающая людям, оказавшимся в уязвимом положении, в том числе пострадавшим от торговли людьми.
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Центр MARTA — организация, оказывающая поддержку людям, столкнувшимся с насилием и эксплуатацией.
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OPEN radošais centrs — организация, помогающая молодым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Почему предупреждают именно молодёжь?
В министерстве считают, что молодым людям необходимо лучше понимать риски, связанные с заманчивыми предложениями работы и поездок.
Недостаток опыта и доверие к обещаниям посредников могут сделать человека более уязвимым.
Поэтому одна из главных задач кампании — научить распознавать опасные ситуации до того, как человек окажется в зависимости от недобросовестного работодателя или организатора поездки.
Главный призыв МИД Латвии — не соглашаться на сомнительные условия, не игнорировать тревожные сигналы и не бояться обращаться за помощью.
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